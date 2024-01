Catia Fonseca é a apresentadora do Melhor da Tarde - Reprodução Instagram

Publicado 12/01/2024 12:11 | Atualizado 12/01/2024 12:14

Rio - Catia Fonseca, de 54 anos, renovou seu contrato com a Band por mais quatro anos e seguirá apresentando o "Melhor da Tarde", que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 16h. Completando 30 anos de carreira em 2024, a apresentadora estreou na emissora em 2018.

"Catia Fonseca, que estreou na Band em 2018, acaba de renovar contrato com a emissora por mais quatro anos para continuar apresentando o Melhor da Tarde, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 16h, e assim permanece", inicia a nota enviada pela Band, ao DIA.

"Desde que chegou ao canal, a apresentadora vem trazendo excelentes resultados comerciais e é sempre lembrada por sua competência e profissionalismo. Ao longo dos últimos anos, fez entrevistas que repercutiram na mídia com diversas personalidades, como Fabio Porchat, Antonio Fagundes, Walter Casagrande, Simone Mendes, entre outros, além de ter viajado com a atração para vários estados brasileiros e alguns países no exterior com o intuito de mostrar a cultura local e incentivar o turismo", finaliza.