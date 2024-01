Caio (Cauã Reymond) enfrenta Irene (Gloria Pires) - Léo Rosario / TV Globo

Publicado 12/01/2024 13:25

Rio - Irene (Gloria Pires) será expulsa da mansão por Antônio (Tony Ramos) após ser desmascarada por Caio (Cauã Reymond). As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta sexta-feira, em "Terra e Paixão", da TV Globo.

Tudo acontece após Petra (Debora Ozório) revelar a Caio tudo o que Kelvin contou sobre os crimes envolvendo Irene (Gloria Pires). Ele, então, vai até a fazenda e confronta a madrasta na presença da irmã. Antônio aparece no momento e é surpreendido ao saber da autoria da mulher no crime que matou seu filho Daniel (Johnny Massaro). Consternado, o produtor enfrenta Irene e a expulsa da mansão.

Irene, então, vai para a casa de Tadeu (Claudio Gabriel) com o objetivo de pegar Danielzinho e tenta ir embora com a criança, mas Graça (Agatha Moreira) flagra a ex-sogra com o bebê nos braços e, mesmo com medo, tenta manter a calma para impedir o pior.