Gabriela Medeiros surge caracterizada como Buba, sua personagem em Renascer Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 13/01/2024 13:58 | Atualizado 13/01/2024 14:03

Rio - Gabriela Medeiros, 22 anos, surgiu pela primeira vez caracterizada como Buba, sua personagem no remake de "Renascer", próxima novela das 21h, da TV Globo, que estreia no dia 22 deste mês. A imagem foi divulgada pela emissora, neste sábado.

Formada em psicologia, a personagem é uma figura importante na multinacional em que trabalha. Já na vida pessoal, ela se apaixona por José Venâncio (Rodrigo Simas), um dos filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira), e juntos o casal enfrenta alguns obstáculos: além do preconceito por ser uma mulher trans, sofrem ainda a perseguição de Eliana (Sophie Charlotte), que não se conforma com o término do casamento, e será um empecilho para ambos.

"Renascer" foi exibida originalmente em 1993. Na versão original, Buba era interpretada por Maria Luisa Mendonça. A nova versão da "Renascer", baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, foi escrita por seu neto, Bruno Luperi, e tem direção artística de Gustavo Fernandez.