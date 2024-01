Arlindo Cruz e Babi Cruz - Reprodução

Arlindo Cruz e Babi CruzReprodução

Publicado 15/01/2024 08:05 | Atualizado 15/01/2024 08:11

Rio - Babi Cruz, de 62 anos, mulher do sambista Arlindo Cruz, de 65, participou do programa "Geral do Povo", da RedeTV!, neste domingo, e falou sobre o estado de saúde do cantor, que sofre com as sequelas de um AVC desde 2017. Ela revelou que ao relembrar algumas vezes em que os dois fizeram sexo, Arlindo chegou a ejacular.

"Comecei a lembrar 'você lembra aquela vez que a gente namorou assim e assado, naquele lugar e como foi maravilhoso'… Eu encontrei uma forma de conversar com o Arlindo, de chamar a atenção dele, falando das nossas cenas de sexo", disse Babi.

De acordo com a mulher do músico, ao terminar de relembrar os momentos íntimos, o cantor gozou. "No final daquela conversa, eu tinha gozado e ele também, sem nos tocarmos. Quando eu botei a mão na fralda, eu falei 'pai, a gente foi a um orgasmo, pai. Que presentão de aniversário que você me deu'", disse.

Babi contou o que aconteceu ao médico e o profissional pediu que ela continuasse com esse tipo de estímulo, para ver se chamaria atenção de Arlindo. Ela contou que após esse primeiro estímulo, os exames de urina do cantor sempre apresentaram espermatozoides.

"A gente transou bastante, lindamente, em um dia 17 de março, na parte da manhã, depois ele foi para o banho. E essa transa durou para mim esse tempo todo, e eu só voltei a gozar nesse dia (da conversa com o marido)", revelou Babi.