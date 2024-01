Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo), de Terra e Paixão - Globo/ Estevam Avellar

Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo), de Terra e PaixãoGlobo/ Estevam Avellar

Publicado 15/01/2024 14:30 | Atualizado 15/01/2024 14:39

Rio - A reta final de ‘Terra e Paixão’ promete fortes emoções envolvendo o mistério sobre a morte de Agatha (Eliane Giardini) e os destinos de Irene (Gloria Pires) e Antônio (Tony Ramos). Os finais de Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond), assim como o de Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) também são aguardados pelo público.

E a trama segue registrando bons índices de audiência. No capítulo de sexta, dia 12, a novela registrou recorde em São Paulo com 31,4 pontos (sendo +5 ptos (+19%) de audiência e +8 ptos de participação. A última semana, de 8 a 13 de janeiro, registrou recorde e a maior audiência semanal desde ‘Pantanal’ em SP, RJ e PNT. No Rio de Janeiro com 32 pontos de audiência e 53% de participação, São Paulo, com 30 pontos de audiência e 51% de participação, e no PNT, 30 pontos de audiência e 52 % de participação.

No último domingo (14), a série Magnum PI bateu recorde de audiência desde a estreia, com 13 pontos e 27 de participação, no Rio de Janeiro.