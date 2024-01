Encontro explica motivo do desmaio de Alane no BBB 24 - Reprodução

Publicado 16/01/2024 10:40 | Atualizado 16/01/2024 10:41

Rio - O "Encontro com Patrícia Poeta" desta terça-feira falou sobre o desmaio da participante Alane no "BBB 24". A repórter Valéria Almeida, do quadro "Bem Estar", explicou que a sister teve uma síncope vasovagal.

"Vocês viram o desmaio da Alane antes da festa no 'BBB 24' e isso impressionou muita gente, ficou todo mundo bem impactado porque ela estava conversando com o Nizam, uma conversa tensa, ela estava nitidamente nervosa, ansiosa e, de repente, ela começou a apagar. Ela começa a amolecer e ela desmaia. Logo depois ela volta a si, ainda fraca", iniciou a repórter.

"É impressionante essa cena porque é um apagão. Ela de repente estava conversando e desligou. Ela depois foi atendida por um médico e o que aconteceu com a Alane tem nome: síncope vasovagal. Isso é um reflexo da demora da chegada do sangue, quando sai do coração, para ir até o cérebro", explicou a jornalista.