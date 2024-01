Cauã Reymond surpreende Ana Maria Braga no Mais Você - Reprodução da TV Globo

Publicado 16/01/2024 12:11

Rio - Cauã Reymond, de 43 anos, invadiu o no "Mais Você", da TV Globo, nesta terça-feira, para tomar café da manhã e surpreendeu Ana Maria Braga, que entrevistava Amaury Lorenzo e Diego Martins. O ator, que interpreta Caio em "Terra e Paixão", brincou com a presença na atração matinal e exaltou os colegas de trabalho, que dão vida a Ramiro e Kelvin, no folhetim de Walcyr Carrasco.

"Lá no Encontro não tinha comida e vim aqui filar um cafezinho! Não vou ficar muito tempo, só vim atrapalhar um pouco, tenho um voo para pegar", disse Cauã, que logo pegou um pão de queijo.

O ator também aproveitou para elogiar Amaury e Diego. "Eles são talentosíssimos, lindos, maravilhosos, brilham. Ótimos colegas!", disse. "Emocionaram o Brasil inteiro com a história de vocês. O amor sempre vence!", completou.