Amaury Lorenzo e Diego Martins participam do Mais VocêReproduçaõ de vídeo / TV Globo

Publicado 16/01/2024 12:50 | Atualizado 16/01/2024 13:07

Rio - Ana Maria Braga recebeu Amaury Lorenzo e Diego Martins no "Mais Você", da TV Globo, nesta terça-feira, para tomar café da manhã. Ao cumprimentar os atores, que dão vida a Ramiro e Kelvin em "Terra e Paixão", respectivamente, no palco, a apresentadora pediu um apertãozinho deles.

"Já abracei, mas abraço de novo. Como vocês fazem lá?", perguntou a loira. "Apertãozinho", respondeu Diego, abraçando a apresentadora. Amaury, então, se junta aos dois no momento carinhoso. "Foi bom?", perguntou a apresentadora. "Foi ótimo, tremi", disse Diego. Em seguida, ela convidou os artistas para sentarem à mesa.

Durante a entrevista, Amaury emocionou Ana Maria Braga ao comentar sua devoção por Nossa Senhora de Fátima e relembrar um momento marcante. "Lembrei de quando me ligaram convidando para novela e eu tinha passado antes em frente a igreja de Nossa Senhora de Fátima, lá em Niterói. Eu sou devoto, aí eu olhei para Nossa Senhora de Fátima e falei assim: 'minha mãezinha, me dê o presente de fazer uma novela'. Aninha, vinte e oito minutos depois, Zobrone me ligou e disse: 'tem uma coisa especial aqui para você, eu não sei se você vai topar'. E aí, atrávés de Nossa Senhora de Fátima, a primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe, que é Maria de Fátima", contou o ator.

A apresentadora não segurou a emoção. "Ela é muito poderosa. Ela é, eu que eu diga, ela é muito poderosa. Ela é muito bonita. Ela não vem com serviço não. A gente está tudo muito emocionado aqui. Aqui a gente é assim, a gente chora, ri. Fiquei emocionada com vocês dois aqui. É bonito ver o crescimento de vocês dois nos papeis. Porque não nasceu assim, nasceu uma ideia na cabeça do autor e vocês criaram esses personagens", afirmou.

Beijo entre Ramiro e Kelvin

Amaury e Diego também celebraram o sucesso da cena do beijo entre Ramiro e Kelvin, que foi ao ar no mês passado. "40 segundos de beijo no horário nobre é uma conquista tão importante. (...) Nós gravamos a versão do beijo de uma vez só. É representar muita gente, né?", disse Amaury.

"A gente já se conhecia muito e a gente já sabia o que tinha que ser feito", contou Diego, que ressaltou: "É a primeira vez que eu vejo um beijo na televisão brasileira que me representa. Fico muito feliz de poder ouvir isso de outras pessoas e de ter feito essa cena. É icônico!".