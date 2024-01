Sabrina Sato relembra reação de Zoe após separação - Reprodução de vídeo

Publicado 18/01/2024 08:57 | Atualizado 18/01/2024 09:46

Rio - Sabrina Sato, de 42 anos, relembrou o fim do relacionamento com Duda Nagle, no ano passado, após sete anos juntos, e contou como a filha dos dois, Zoe, reagiu à separação deles. No primeiro episódio de "Carnaval da Sabrina", do GNT, exibido nesta quarta-feira, a apresentadora se emocionou ao falar sobre o momento pessoal e disse que a decisão impactou de forma positiva na vida da herdeira.

"Estou num momento profissional muito bom, e pessoal também. Foi um ano que eu tive que reaprender a viver sozinha. A minha separação foi logo pós-carnaval. Sempre o Carnaval envolvido. A gente já estava conversando, já estava passando por um processo de muita conversa, de muita troca sobre a não troca que não tinha mais. Então, a gente não conversava mais sobre a gente, mas sobre a Zoe. E aí chegou o momento que a gente falou assim: 'Não dá, né. Vamos nos separar, mas vamos continuar pra sempre como mamãe, mãe e pai da Zoe", comentou a apresentadora, emocionada.

"No início, ela não sentiu. Ela não percebeu. Ela, eu e o Duda, a gente conversava com ela, abraçava ela, falava e ela não percebia. Só que uns tempos depois eu fui percebendo uma certa ansiedade nela, uma mudança. Eu acho que, de certa forma, ela foi sentindo. E é engraçado. Acho que foi muito melhor pra Zoe. Muito melhor pra ela. Ela falou pra mim outro dia: 'Ah, será que o meu pai vai me arrumar uma madrasta?' [risos]. Aí, eu falei: 'Ah, eu acho que vai ser uma madrasta bem bonita, bem legal'. Aí ela falou: 'Por favor, seja a minha madrasta?'”, concluiu.