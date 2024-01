Sofía Vergara mostra sua transformação para viver a personagem Griselda - Netflix / Divulgação

Sofía Vergara mostra sua transformação para viver a personagem GriseldaNetflix / Divulgação

Publicado 18/01/2024 15:35 | Atualizado 18/01/2024 15:37

Rio - A série "Griselda" estreia no próximo domingo (25) na Netflix e traz a atriz Sofía Vergara no papel da narcotraficante colombiana. Em um vídeo divulgado pela plataforma de streaming, a artista fala sobre sua intensa preparação para o papel.

"Eu tive uma equipe incrível de design de cabelo e maquiagem que fez um grande trabalho, dando vida a esse personagem e a Miami nos anos 70 e 80. Acertar o visual foi muito importante para mim porque eu precisava "desaparecer". Eu não queria que ninguém pensasse em mim ou no meu último papel como Gloria Pritchett. Eu queria entrar na cabeça de Griselda e realmente entender sua mentalidade, de onde ela vinha", comenta Sofía Vergara, também produtora executiva de "Griselda".

"Sofía e eu decidimos que precisávamos encontrar um visual que a fizesse parecer diferente de si mesma, mas sem tentar imitar a verdadeira Griselda Blanco. Então qualquer diferença que desse confiança à Sofía foi o que passou a importar – nas sobrancelhas, no nariz, no cabelo. Ela queria se sentir uma pessoa diferente, mas não a ponto de as próteses ou a maquiagem tomarem conta de sua atuação. Tinha que ser sutil. Esta transformação aconteceu também por meio do comportamento: a forma como ela anda, a forma como se move, a forma como olha ou ri. Sofía nunca fumou na vida, Griselda fuma o tempo todo,” complementa o diretor de episódios Andrés Baiz.