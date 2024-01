João Vicente de Castro nega fama de cafajeste - Reprodução

João Vicente de Castro nega fama de cafajesteReprodução

Publicado 18/01/2024 21:44

Rio - João Vicente de Castro foi o convidado desta quinta-feira (18), do "Na Piscina com Fê Paes Leme", da GNT. No programa, comandado por Fernanda Paes Leme, o ator negou a sua fama de cafajeste e disse que apenas fala "eu te amo" demais para as pessoas que se relaciona.

"Não tenho (fama). Cafajeste não (...) Eu não sou cafajeste, nunca tratei ninguém mal. O cafajeste trata mal, é babaca, é tóxico, eu só falo 'eu te amo' demais, é diferente", disse João aos risos. Fernanda, então, complementa que ele fica algumas vezes com a mulher e já está amando.

Em seguida, a apresentadora, que é ex-namorada de João, questionou se o ator não seria "o típico cara do amor de verão que não sobe serra". Ele, por sua vez, nega: "Eu fico amigo das minhas ficantes, pô! Cultive o seu 'pente'", afirmou.