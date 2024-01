Paulo Vieira - Globo/ Maurício Fidalgo

Paulo VieiraGlobo/ Maurício Fidalgo

Publicado 21/01/2024 07:00

Rio - A nova temporada do programa "The Masked Singer" estreia neste domingo (21) na TV Globo, após o "Temperatura Máxima, e está repleta de novidades. Sob o comando de Ivete Sangalo, a atração tem novo time de jurados: José Loreto e Paulo Vieira são os detetives estreantes do grupo, que se juntam a Taís Araujo e Sabrina Sato na missão de estarem atentos a todos os detalhes para descobrir as personalidades por trás das máscaras. Kenya Sade será a parceira de Ivete na apresentação, liderando a investigação dos bastidores e a interação com a plateia.

fotogaleria

Paulo Vieira está pra lá de animado com a estreia e também com a oportunidade de estreitar sua amizade com Taís Araujo. "Minha expectativa é estar à altura desse programa que é tão amado pelas pessoas e me divertir muito. Eu tenho um projeto de ser amigo de infância da Taís Araújo, a gente se namora há muito tempo, se manda mensagem e a gente diz muito que somos amigos de infância, mas que precisamos calcificar essa amizade", inicia o ator.

"Quando falei que fui convidado para o 'The Masked', ela disse: 'É a nossa chance' (risos). Então estou chegando muito para me divertir, para fazer novos amigos e concretizar amizades que eu já tenho. Acho que vai ser um momento feliz mesmo", completa o humorista.

José Loreto, que já foi do elenco do "Amor e Sexo", revela que estava com saudades de fazer programas de TV. "Este é um programa leve e muito feliz. Eu estava com saudade de fazer um programa, e se pudesse escolher, com certeza seria esse. Quando o convite chegou, eu pensei: 'estava escrito'", comemora o ator.

Paulo Vieira diz que sempre achou que seria convidado para participar da atração como mascarado e o convite para o juri o surpreendeu. "Acho que este é um programa muito querido pela família, então fiquei muito feliz (com o convite), porque eu acredito que só faz esse tipo de programa quem também é querido pelas famílias brasileiras. Na verdade, achei que seria convidado para participar como mascarado, mas eles respeitaram meu joelho e me chamaram para a bancada de jurados", dispara aos risos.



Novo cenário



Uma das novidades desta temporada é que o palco onde se apresentam Ivete Sangalo e os mascarados foi transformado numa arena 360º, com a plateia posicionada em quatro espaços ao redor do centro do estúdio, como nos grandes shows. O público vibra, dança e canta mais perto da apresentadora Ivete Sangalo e dos mascarados em seus espetáculos musicais.

"Nessa temporada, me deparei com um palco completamente diferente e ainda mais sensacional do que a gente já está habituado a ver. O 'The Masked' representa a alegria da família curtindo o momento e a união em tentar desvendar quem está naquelas fantasias. O novo cenário simboliza essa união, comigo mais pertinho da plateia", explica Ivete Sangalo.



Novas fantasias



Idealizado pelos figurinistas Gabriel Haddad, Leonardo Bora — carnavalescos da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio —, o grupo de personagens está cada vez mais diverso e cheio de brasilidade, com alusão às culturas das diferentes regiões do país. São eles: A Preguiça, Bode, Chimarrão, Cuco, Etzinho, Dona Formiga, Livro, Mamãe Abacate, MC Porquinha, Pé de Alface, Sereia Iara e Trevo.

Paulo Vieira conta qual será sua estratégia para descobrir quais famosos estão por trás das fantasias. "Por enquanto a minha estratégia está sendo escutar quem já fez o programa antes. Eu estou colando muito na Taís e na Sabrina", brinca o humorista, que destaca a apresentação de Nanda Costa, em uma temporada anterior, como uma das que mais o marcaram.

"Lembro que a Nanda Costa, que foi a vovó tartaruga, me impressionou muito porque era um personagem inteiro. Ela cantou de personagem a temporada toda e a graça dela não estava exatamente em mostrar a potência vocal, mas o personagem mesmo, e foi muito legal", diz.



O humorista garante que será muito sincero em seus palpites e conta o que o público pode esperar da nova temporada do "The Masked Singer". "Uma temporada ainda mais doida do que as outras. Eu tenho acompanhado e entendido o caminho dos personagens, e eu acho que a parte criativa do programa está ainda mais sem limites. E da minha parte podem esperar muita sinceridade, eu realmente vim de coração aberto e o que achar que é eu vou dizer", finaliza.