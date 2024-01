Humberto Carrão como José Inocêncio na icônica cena do Jequitibá - Fabio Rocha / TV Globo

Humberto Carrão como José Inocêncio na icônica cena do JequitibáFabio Rocha / TV Globo

Publicado 22/01/2024 07:00 | Atualizado 22/01/2024 07:37

Rio - A novela "Renascer", originalmente exibida em 1993 e escrita por Benedito Ruy Barbosa, volta às telinhas da Globo nesta segunda-feira (22), em uma adaptação feita por Bruno Luperi, neto do veterano. A trama conta a saga de José Inocêncio (Humberto Carrão / Marcos Palmeira), um homem obstinado e destemido, que carrega consigo a vontade de se tornar alguém na vida. Após fazer um pacto com um Jequitibá, José Inocêncio fica conhecido como uma figura mítica ao se tornar o fazendeiro mais bem-sucedido da região por seus êxitos como produtor de cacau.

fotogaleria

O ator Humberto Carrão, que vive o protagonista na primeira fase da novela, fala sobre a responsabilidade de trazer de volta um folhetim que está no imaginário dos telespectadores. "'Renascer' é a novela da vida de muita gente. As pessoas sabem de cor personagens, cenas, falas... Eu encarei isso como uma motivação. É uma responsabilidade alegre, tranquila", explica o artista ao DIA.

Na primeira versão da novela, o papel de José Inocêncio foi vivido por Leonardo Vieira, que marcou a teledramaturgia brasileira com a emocionante cena em que crava seu facão aos pés do Jequitibá. "Essa cena do Jequitibá é das mais impactantes da teledramaturgia. Então, fazer um remake, pra mim e pros meus amigos... a gente nunca encarou como uma ideia de ter que superar (a primeira versão). É muito mais uma responsabilidade porque é um texto muito bom, é uma novela que está no campo afetivo de muita gente. A gente encara como uma possibilidade de homenagear também os nossos colegas de ofício que fizeram essa novela anteriormente", garante o ator, que assistiu a apenas alguns episódios da primeira fase da versão original.

"Eu fiquei muito encantado com a beleza... Achei esse texto um primor. É um texto que tem macumba, tem Deus e o diabo, tem o pacto com uma árvore, tudo isso nesse personagem tão protegido e tão misterioso, que é o José Inocêncio. Na mesma hora eu fiquei doido e eu tinha que fazer. Quando eu vi (alguns episódios), eu ainda não sabia se iria fazer ou não", conta.

O ator Marcos Palmeira vive José Inocêncio na segunda fase da novela. Carrão é só elogios para o artista, de quem é amigo na vida real, e conta como foi dividir o personagem com ele. "A gente se encontrou em algumas leituras, mas eu sou amigo do Marquinhos. Ele é uma figura que eu adoro e a gente tem uma temperatura parecida, uma forma de olhar pras coisas... Então, em alguma medida, eu acho que a gente se encontra mesmo na temperatura, no lugar, na fala, sem ter precisado necessariamente que a gente ficasse grudado na preparação. A gente já trabalhou junto e a gente ficou muito grudado nesse trabalho, que foi 'Cheias de Charme'", afirma.

Galã

Humberto Carrão é um dos atores mais renomados de sua geração, mas também carrega consigo o título de galã. O artista explica que isso é algo que atribuíram a ele, mas que não é relevante para sua vida pessoal e profissional.

"Não é que o título de galã me deixe tímido, eu só não consigo entender muito o motivo de ser uma questão que vai e volta. Quem acha que eu sou galã, acha. Não entendo ser um assunto tão recorrente. Eu dedico muito do meu tempo, do meu interesse, às coisas que eu faço, como escrever o roteiro que eu estou escrevendo, ter feito a série 'Betinho', o filme 'Marighella'… Não é que eu não goste de falar sobre isso (ser galã), mas é que me fazem falar muito", explica.

Gravações

As gravações da primeira fase de "Renascer" aconteceram em Ilhéus, na Bahia, e Humberto conta que se divertiu muito com os colegas de elenco por lá. "Eles (elenco) são meus amores. A gente gravou três meses e duas semanas direto, sem parar. Dá pra ver a quantidade de investimento que foi dedicada a essa primeira fase. Temos várias histórias curiosas de lá. A gente se divertiu muito. A gente passou essa temporada toda chamando todo mundo de 'papa-jaca' e 'papa-caranguejo'. Papa-jaca é quem nasce em Itabuna e papa-caranguejo é quem nasce em Ilhéus. Foi muito gostoso, foi uma energia muito boa", finaliza.

Conheça os principais personagens de Renascer

Maria Santa (Duda Santos) - Santinha, como também é conhecida, vive sob as rédeas do pai e da moral conservadora do seu entorno. No dia que tem autorização para acompanhar o Bumba meu boi, se apaixona perdidamente por José Inocêncio (Humberto Carrão), que se torna seu primeiro e único amor.

Venâncio (Fabio Lago) – Capataz do Coronel Belarmino (Antonio Calloni), é pai de Maria Santa (Duda Santos) e marido de Quitéria (Belize Pombal). Homem bruto, é conhecido na região por ser o ‘miolo’ do boi nas festas do Bumba, uma tradição local. Larga Maria Santa na 'casa das quengas' quando ela acredita ter engravidado por obra de um beijo de José Inocêncio (Humberto Carrão).

Jacutinga (Juliana Paes nas duas fases) – Dona da ‘casa das damas’, é uma mulher de grande força e sabedoria. Acolhedora, torna-se uma segunda mãe para Maria Santa (Duda Santos) quando a jovem é abandona à sua porta pelos pais. É ela quem promove o casamento de Maria Santa e José Inocêncio (Humberto Carrão) e realiza o parto dos quatro filhos do casal.

José Augusto (Renan Monteiro) - Primogênito de Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) e único dos quatro filhos que guarda memórias da mãe. Com os irmãos, José Bento (Marcello Melo Jr) e José Venâncio (Rodrigo Simas), foi estudar ainda menino na capital, Salvador.

José Bento (Marcello Melo Jr) - Malandro, o advogado é avesso ao trabalho e adepto a lei do mínimo esforço. Vive às custas do dinheiro do pai sem a menor crise, e dos trambiques em que se enfia.

José Venâncio (Rodrigo Simas) - Terceiro na linha de sucessão dos Inocêncio, é o único dos filhos que conquistou a independência financeira. Publicitário, ele é casado com Eliana (Sophie Charlotte), com quem tenta ter filhos há algum tempo, apesar do relacionamento conturbado. Se apaixona perdidamente por Buba (Gabriela Medeiros).

João Pedro (Juan Paiva) – Filho caçula de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) e Maria Santa (Duda Santos) é um jovem honesto, simples e trabalhador, que sofre com a indiferença do pai e a sina de ter tirado a vida da mãe, que morreu no parto. Ao contrário dos irmãos, nunca saiu da fazenda, onde aprendeu todos segredos do pai na lida com o cacau.

Mariana (Theresa Fonseca) – Com um ar inocente e jeito faceiro, a jovem arrebata o coração de João Pedro (Juan Paiva), mas seduz José Inocêncio (Marcos Palmeira), que também acaba se encantando por ela, depois de sofrer muitos anos em luto pela morte de Maria Santa (Duda Santos).

Tião Galinha (Irandhir Santos) – Catador de caranguejo é um homem humilde, mas acima de tudo, sonhador. Na fazenda ganha o apelido de Tião Galinha por andar com uma galinha embaixo dos braços pra cima e pra baixo na intenção de proteger aquela que irá chocar o ovo que lhe dará um diabinho igual ao de José Inocêncio (Marcos Palmeira).