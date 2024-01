Giovanni (Filipe Bragança) briga com Ísis (Raysa Bratillieri) - Léo Rosario / TV Globo

Publicado 19/01/2024 13:13

Rio - O centésimo capítulo de "Elas por Elas", vai ao ar nesta sexta-feira, e promete muita emoção e reviravoltas na trama. Após descobrir através de Cris (Valentina Herszage) que foi trocado na maternidade por Míriam (Paula Cohen), a pedido de Sérgio (Marcos Caruso), Giovanni (Felipe Bragança) acerta as contas com a família. Ele confronta o avô e exige que o dono da Helàne admita a culpa.

Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano) ficam em choque com a revelação, mas garantem a Giovanni que nada vai mudar entre eles. Para completar, Giovanni ainda termina o namoro com Ísis (Rayssa Bratillieri). O jovem fica furioso com a filha de Adriana (Thalita Carauta) por acreditar que ela deveria ter contado a ele a verdade sobre sua origem assim que descobriu tudo. Quem vai gostar dessa notícia é Cris, que aproveita a oportunidade para se aproximar de Giovanni.



Enquanto isso, Mário (Lázaro Ramos) segue tentando fazer com que Lara (Deborah Secco) acredite que ele não sabia que Taís (Késia) era a amante de Átila. O detetive ainda vai contar com a ajuda de Tony (Richard Abelha), Yeda (Castorine) e Aramis (Diego Cruz) para investigar Roberto (Cassio Gabus Mendes) e mostrar a Lara o verdadeiro caráter do sócio do escritório.



"Na novela original, as revelações da Patinha e da troca de bebês só acontecem no final da trama. Nesta versão, planejamos desde o início trazer esses desfechos para os capítulos próximos ao 100. Agora vamos entrar na consequência dessas revelações. Todas as relações dessas pessoas vão mudar – Lara, Mário, Taís, Adriana, Jonas, Ísis e Giovanni. Mexendo nisso, estamos mexendo na história toda. Vai começar uma nova fase, uma nova história", afirma o autor Alessandro Marson.

"A descoberta da origem do Giovanni abre portas para outras revelações que surgirão na trama. A partir do momento em que o trunfo da Míriam cai, ela logo consegue outro", adianta Thereza Falcão.