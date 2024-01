Regis Danese - Reprodução/Globo

Regis DaneseReprodução/Globo

Publicado 20/01/2024 21:33

Rio - Regis Danese acredita que ter sobrevivido a um acidente de carro em Ceres, no estado de Goiás, em agosto do ano passado, foi um milagre. A declaração foi feita ao "Caldeirão com Mion", neste sábado (20).

fotogaleria

O cantor gospel afirmou que pensou que iria morrer por conta do acidente e relembrou que o veículo no qual estava ficou destruído por conta de uma colisão com um caminhão.

"Aos olhos humanos, achei que ia morrer, porque do carro não sobrou nada. Mas se estou aqui hoje é porque Deus tem algo pra fazer através de mim, e me deu uma nova chance", disse ele.

Em seguida, relatou que a sua filha, Brenda, venceu a luta contra a leucemia - um tipo de câncer - aos dois anos de idade e atualmente está com 14.

"Você quando tem fé, o sobrenatural pode acontecer na sua vida. Basta você crer. Tenha fé que você vai viver grandes milagres", concluiu.