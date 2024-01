Zeca Pagodinho é homenageado pelo Fantástico - Reprodução

Publicado 22/01/2024 07:49 | Atualizado 22/01/2024 07:50

Rio - O cantor Zeca Pagodinho está prestes a completar 65 anos — ele faz aniversário no dia 4 de fevereiro —, e ganhou uma homenagem do "Fantástico", que também celebrou os seus 40 anos de carreira. Em entrevista a Maju Coutinho, Zeca confirmou os "rumores" de que não gosta de trabalhar.

"Ninguém gosta. A gente trabalha porque tem que trabalhar", disse o sambista, que arrancou risadas de Bira Presidente, Diogo Nogueira, Pretinho da Serrinha e Djonga, que estavam na plateia como convidados. Maju perguntou se o cantor já se considera um clássico e Zeca afirmou que não enxerga a vida desta forma.

"Sabe, eu gosto de ir pra Xerém, ficar com meus amigos lá na praça, no botequim, como se eu fosse só o Zeca. Eu deixo o Zeca Pagodinho quieto", garantiu. O cantor afirmou que "perdeu a paz" após conquistar a fama com o clipe de "Camarão que dorme a onda leva", na década de 1980. O vídeo foi lançado no "Fantástico", ao lado de sua madrinha, Beth Carvalho. "Acabou minha paz para andar na rua, mas dá para ficar legal", brincou.