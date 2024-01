Claudia Raia caracterizada de Tarsila do Amaral para peça - Reprodução / TV Globo

Claudia Raia caracterizada de Tarsila do Amaral para peçaReprodução / TV Globo

Publicado 22/01/2024 08:52 | Atualizado 22/01/2024 08:58

Rio - Claudia Raia, de 57 anos, revelou os desafios enfrentados para viver Tarsila do Amaral no musical "Tarsila", estrelado por ela após menos de um ano do nascimento de seu filho caçula, Luca. A atriz ressaltou a importância da artista plástica, autora do "Abaporu" e peça fundamental para o modernismo brasileiro, e ainda falou sobre a presença da nudez no espetáculo teatral.

"Eu sou expansiva, alegre, para fora. E ela é ao contrário, né?! Então eu tive que fazer um trabalho corporal, tirar a bailarina de mim e dançar como se eu não fosse um bailarina", contou Claudia durante entrevista ao "Fantástico", no último domingo.

Na sequência, a atriz, que passa por um longo processo de caracterização para dar vida à pintora, afirmou que precisou adiar os ensaios do espetáculo ao descobrir sua terceira gravidez. Agora, depois de dar à luz, ela afirma que conseguiu adaptar sua rotina às necessidades da peça.

"Acordo mais cedo pra poder ficar com ele [Luca]. Vou para os meus treinos, volto e fico com ele. Almoço correndo e vou pro teatro e, lá, eu fico para sempre", diz, divertida, garantindo que o pequeno participa dos ensaios quase que diariamente.

Claudia Raia ainda reflete sobre a nudez artística presente em um dos blocos do espetáculo e a relaciona à origem do "Abaporu", revelada a ela pela família de Tarsila.

"Não é um nu gratuito", comunica. "A família conta que ela queria dar de presente de aniversário para o Oswald de Andrade. E fica nua e ela senta no chão e começa a procurar nela mesmo a inspiração. Quando ela se vê num espelho que tinha na casa dela, inclinado, e o ângulo desse espelho fazia que os pés dela fossem maiores, que distorcesse a imagem e dessa imagem é que partiu Abaporu", explica a atriz, que divide cena com o marido, Jarbas Homem de Mello, responsável por dar vida ao poeta.

No bate-papo, a artista aproveita para detalhar questões atualmente debatidas e que já estavam presentes na vida da pintora. "Eu digo que há 100 anos ela já era o futuro. Ela com Pagu e Oswald, né, que todo mundo fala que ali realmente era um trisal", ressalta, referindo-se à jornalista e poetisa que chegou a se casar, posteriormente, com Oswald.

"Não só um trisal, como ela se casa com Luis Martins, 22 anos mais novo que ela, quer dizer, de novo a gente está num tema super contemporâneo, sobre etarismo", elenca.

Apesar de emocionante, Claudia conta que a vida de Tarsila foi repleta de sofrimento e a pintora precisou lidar com a perda da filha e da neta, que morreu afogada. "Quem salvou a Tarsila durante todo esse período foi o Chico Xavier. A gente também teve acesso às cartas dele para ela", conclui.