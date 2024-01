Com capítulo mais longo, ’Renascer’ registra bons índices de audiência em sua estreia - Fabio Rocha/TVGlobo

Com capítulo mais longo, ’Renascer’ registra bons índices de audiência em sua estreiaFabio Rocha/TVGlobo

Publicado 23/01/2024 13:43

Rio - A estreia de "Renascer", exibida na noite de segunda-feira (22), foi destaque de audiência e de repercussão nas redes sociais. Com um capítulo especial, mais longo, a trama escrita por Bruno Luperi e com direção artística de Gustavo Fernández registrou, em São Paulo, 26 pontos de audiência e 44% de participação, superando a estreia da novela anterior, "Terra e Paixão", em 4%, (+1 ponto).

fotogaleria

Foi a maior participação de uma estreia de novela das 21h desde "Pantanal" em 28 de março de 2022. No PNT, a estreia registrou 27 pontos de audiência e 45% de participação, com o mesmo crescimento - 4% (+1) – a estreia anterior.

Nas redes sociais, a saga de José Inocêncio também teve grande repercussão no X (Twitter): a #Renascer logo entrou em primeiro lugar no TTs Brasil, com destaque para a novela, e os atores Maria Fernanda Candido, Humberto Carrão, Enrique Diaz e Duda Santos.