Publicado 24/01/2024 10:59 | Atualizado 24/01/2024 12:37

Rio - O paratleta Vinicius, de 29 anos, foi eliminado do "BBB 24" na noite desta terça-feira e participou do "Mais Você", nesta quarta. No bate-papo com Ana Maria Braga, o ex-brother falou sobre sua participação no reality show ao relembrar momentos marcantes no jogo e desentendimentos com os brothers que estavam na Xepa.

Ao ser informado pela apresentadora que havia sido criticado fora da casa por debochar daqueles que não estavam no VIP, Vinicius revelou que não via a situação da mesma forma que os demais. "Acho que o pessoal começou a ficar incomodado. Eu soltei que estava com os amigos certos, eles acharam que era um tipo de deboche [...] Quando o povo pegasse a liderança eu sabia que eu ia parar na Xepa, estava aproveitando a parte boa", justificou.

Na sequência, o ex-brother afirmou que fazia brincadeiras para identificar quem eram seus verdadeiros aliados no jogo. "Nessas trocas (de farpas), nesses fiapos que saíam na cozinha, a gente sabia quem estava do nosso lado ou não [...] As pessoas estavam tão abaladas com uma semana só, como se eu estivesse debochando comendo, é do jogo. Debochar, para mim, seria comer um bife e zoar a pessoa, mas comemorar que os meus amigos estavam ganhando?! Se fosse do lado contrário, eu também teria que aguentar", opinou.



O atleta ratificou que a zombaria identificada por alguns estava relacionada à comemoração das vitórias de seus aliados no reality show. "O deboche vem das minhas falas que meus amigos estavam ganhando, que eu estava feliz [...] É uma alegria poder comer, era a minha única vitória, eu não estava ganhando prova, estava ganhando comida. E isso os incomodava muito, percebi agora", concluiu.

Emoção à flor da pele

Vinicius contou que se emocionou muito durante o reality e pode mostrar sua essência. "Na minha profissão fui ensinado a bloquear emoções, ser um pouco insensível, ser um cara mais neutro, e ali dentro do programa, a partir do momento que eu entrei da porta pra dentro, eu senti emoções que eu não sentia há muito tempo na minha vida. Nunca chorei tanto como chorei ali dentro desse programa, mas pude entregar o Vini na essência, o cara alegre que eu sou, pude fazer minhas piadas, brincar e mostrar esse cara que eu queria que o Brasil conhecesse, além do atleta", comentou.

Merecimento

Vinicius opinou sobre uma fala de Davi em relação ao merecimento de prêmio do "BBB 24". "É o ponto de vista dele, mas acho que ele também não entende a condição de vida de todo mundo. Ele não sabe a minha realidade. Entrei ali como um 'pipoca gourmet', muitas pessoas me menosprezavam como camarote. Sempre fui um cara que me considerei um camarote tranquilo, do povo. Essa fala deixa um pouco triste. Todo mundo ali merece. Foi algo que me feriu, por isso que na hora do 'Sincerão' quis jogar na roda pra todo mundo".

'Friendzone'

O paratleta falou sobre a relação com Isabelle. "A gente estava se ambientando, mas vi que era um caminho longo até chegar lá...", disse ele, que conheceu a "real beleza" dela e sua "história linda" quando a manauara cumpriu o Castigo do Monstro. "A gente se identificou muito, a gente é bem parecido, o mesmo signo, flechas, a energia, além da beleza dela, fiquei curioso pra conhecer ela de perto... Ela me deu aquela flechada lá...", afirmou ele, aos risos.

Em seguida, Vini brincou que estava na 'friendzone'. "Tentei fazer o sinal ficar amarelo, verde, mas só ficava na friendzone. Estou na friendzone, já vi que virei amigo. E eu tentei. Gastei todas as minhas flechas, cantadas possíveis e nada".

Polêmica

Vinicius também opinou sobre uma conversa no quarto do líder, que na época era Rodriguinho, em que os brothers falavam sobre o corpo das mulheres. "Vim de um mundo onde corpos... quando me vi depois do acidente sem uma parte do corpo, aprendi muito sobre essa questão de autoestima. De rotular corpo, o que é belo, o que não é belo. Todo mundo ali era lindo, tem sua beleza, seu sorriso e eu nunca gostei de estereotipar do que é bom e bonito. Ali foi o que pontuei, que Isa e Giovanna foram as que mais me chamavam atenção na casa", destacou.

Confira alguns trechos da entrevista:

Vinicius comenta papo que gerou polêmica no quarto do líder Rodriguinho sobre corpos das mulheres! #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/onizQ55ne1 — TV Globo (@tvglobo) January 24, 2024