Novos episódios de ’Vicky e a Musa’ estreiam nesta quarta-feiraEstevam Avellar / Globo

Publicado 24/01/2024 12:53

Rio - Os episódios inéditos da série "Vicky e a Musa" estreiam no Globoplay nesta quarta-feira (24). A nova leva de capítulos responde a pergunta que ficou no ar desde o fim da primeira temporada da trama: será que a volta de Orlando (Hilton Cobra) vai desanimar a turma a montar um espetáculo?

Os 13 capítulos chegam juntos à plataforma e exaltam como a arte pode transformar diferentes realidades e gerações, permeando reviravoltas na trama e formações de novos romances. Divindades gregas, Euterpe (Bel Lima) e Dionísio (Túlio Starling) conquistaram Canto Belo e ajudaram, principalmente os jovens, a se reconectarem com a sua essência. E foi no abandonado Teatro Parnasus que os irmãos se refugiaram e montaram uma verdadeira “trupe de arte” do bairro, com representantes como Vicky (Cecília Chancez), Luara (Tabatha Almeida), Michel (Jean Paulo Campos) e Nico (João Guilherme).

No entanto, quando o grupo se preparava para organizar uma peça teatral, o dono do espaço reapareceu com intuito de vendê-lo, jogando um balde de água fria nos planos da galera. “Foi uma felicidade ser convidado para fazer um papel tão legal como o Orlando, que acredita que através do teatro ele pode salvar o mundo. Isso sou eu também, que fala da vida através do teatro”, descreve o ator Hilton Cobra, que também viverá transformações ao longo da temporada.



Depois de ser surpreendida com a possível tomada do teatro, a deusa Euterpe se empenha em encantar Orlando com seus poderes para fazê-lo relembrar de seu passado, movido a sonhos. “A arte transforma, renova, ensina, acolhe e nos torna pessoas melhores. Tem uma frase que a personagem fala e eu adoro: ‘Arte começa com ar e, sem ar, não respiramos. Sem arte, também não’”, comenta Bel Lima, que dá vida a Euterpe.



Para Tabatha Almeida, intérprete da adolescente Luara, a aparição de Orlando une mais ainda os jovens, empolgados com a chance de inspirar a região. “A arte é poderosa, transforma sentimentos e nos ajuda a lidar com eles”, reflete a atriz, reforçando ser esta a principal mensagem da trama. Cecília Chancez, que vive Vicky, concorda com a parceira de cena e completa: “A música e a arte são para todos, libertam e curam de todas as formas!”. A atriz destaca ainda uma forte semelhança entre ela e sua personagem: "O que ficou marcado dela em mim é sua perseverança em acreditar quando se tem um sonho”.



E não são só o teatro e a música que embalam a história da nova temporada: variadas manifestações artísticas, como pintura, poesia e cypher, que é a combinação de rimas inéditas criadas por MCs e remixagem especial em uma música, marcam presença nos episódios inéditos.

A série reúne ainda em seu elenco nomes como Nicolas Prattes, Malu Rodrigues, Dan Ferreira, Cris Vianna, Leticia Isnard, Stela Freitas, Rosa Marya Colin, Pedro Caetano, Manu Estevão, Pedro Guilherme Rodrigues, Maria Ceiça, Juliana Schalch, Luiz Nicolau, Márcio Machado, entre outros.