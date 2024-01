Fernanda Paes Leme e Mari Gonzalez - Reprodução

Fernanda Paes Leme e Mari GonzalezReprodução

Publicado 25/01/2024 07:45 | Atualizado 25/01/2024 07:50

Rio - A ex-BBB Mari Gonzalez participou do programa "Na Piscina com Fê Paes Leme", do GNT, na noite desta quarta-feira, e falou sobre relacionamentos tóxicos e bissexualidade. Mari contou que acredita em "livramentos" e citou como exemplo uma relação abusiva que teve quando era mais nova. Ela negou estar se referindo ao ex, Jonas Sulzbach.

fotogaleria

"Eu sofri muito! Era muito novinha, tinha uma relação que não foi muito legal, ele teve várias atitudes comigo que não foram legais", disse Mari Gonzalez. "Sim, aquela coisa que quando você está vivendo talvez você não saiba, quando você vê de fora é tóxico, é abusivo, não é?", perguntou Fernanda Paes Leme.

"Não enxerga! Quando a gente está apaixonada parece que a gente coloca uma venda nos olhos e não adianta ninguém falar. A mãe avisa, as amigas avisam, mas não tem jeito. E nessa relação eu vivi várias situações que, realmente, foram um marco pra mim. Mas, por incrível que pareça, eu agradeço... Isso aí, eu não aceito mais, não", garantiu Mari.

Em outro momento do programa, a influenciadora digital recebeu perguntas dos internautas. Ela pode escolher se queria responder ou beber uma dose. Ao ser questionada sobre ser bissexual, Mari preferiu tomar uma dose.

"A Mari Gonzalez passa uma energia muito de ser bi. Inclusive, Mari pode entrar para o vale, porque é um desperdício você não gostar de homens e mulheres. Faça esse favor pra nossa comunidade!", dizia a mensagem do internauta. Visivelmente sem graça, Mari ficou em dúvida sobre responder. "Será que eu bebo ou que eu falo? Vou beber!", finalizou.