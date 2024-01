Vendo agora parte do capítulo de hoje de Renascer que perdi e acabei de ver a cena q o Venâncio mostra q abusou da filha mais velha e tava lá desejando a Maria Santa, chegou a revirar o estômago de tanto nojo! E Fábio Lago absolutamente monstruoso na atuação!

Ai eu ainda tô com nojo do Venâncio confirmando que realmente foi quem abusou e engravidou a própria filha... e querendo fazer de novo... #Renascer

horrorizado com essa cena do venâncio #Renascer

Essa história do Venâncio com as filhas em #Renascer é tão chocante e horrorosa

Chega a dar um mal estar dele olhando para Maria Santa pic.twitter.com/MRPbpQQH1z