Nadja Haddad anuncia o fim do Bake Off Brasil, do SBT - Reprodução do Instagram

Nadja Haddad anuncia o fim do Bake Off Brasil, do SBTReprodução do Instagram

Publicado 25/01/2024 10:36

Rio - Nadja Haddad anunciou o fim do "Bake Off Brasil", do SBT, através de uma uma série de vídeos publicados no Instagram Stories, na madrugada desta quinta-feira. A apresentadora de 43 anos se emocionou ao falar sobre o término da atração, que comandava desde 2018, disse que ainda não digeriu a notícia e agradeceu as pessoas que acompanhavam a disputa entre confeiteiros amadores.

fotogaleria

"Hoje eu recebi um telefonema oficializando o término do ‘Bake Off Brasil’. Há algum tempo eu senti que existia essa possibilidade e já vinha trabalhando o meu emocional, meu psicológico, mas, quando acontece, a gente nunca está pronto. E aconteceu, infelizmente… É que algo que foge do nosso controle e, principalmente, do nosso querer", começou.

"Só me resta aceitar as decisões e tentar entender. Eu ainda não consigo falar muito a respeito, ainda bem que me ocupei o dia inteiro e não consegui viver esse luto, como vai acontecer nos próximos dias… Ainda não digeri. A sensação é de que tiraram algo de nós, a sensação é de que arrancaram um filho. Sei que essa sensação não é só minha, pois não estou sozinha neste luto", continuou.

"Foram muitos anos de dedicação a um projeto que, pra mim, não era só um trabalho. Naquele período, aquilo era a minha vida. A dedicação que eu tinha, era intensa e não só como profissional. Ao contrário, muito mais até como pessoa. Então, eu ainda não consegui digerir, parar e refletir. Hoje fiquei no automático. Eu entendo, aceito, respeito o tempo de tudo... Mas é isso, gente. Nós não vamos mais deixar as noites de sábado de vocês mais doces, mas tenho que algo muito bom vai vir e que o ‘Bake Off’ deixou um legado incrível. Agradeço a cada um de vocês, que nos acompanhou durante todos esses anos. Agradeço a todos que confiaram na gente, que gostavam... Vou sentir muita falta, mas sei que é pra chegar coisa nova", concluiu.

Nadja apresentou vários formatos do programa como o "Bake Off Brasil: Mão na Massa" (2018 - 2023), o "Júnior Bake Off Brasil" (2019-2020), o "Bake Off Brasil: A Cereja Do Bolo" (2020) e o "Bake Off Brasil: Celebridades" (2021).