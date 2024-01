Gui Albuquerque vira meme após participação no Encontro - Reprodução de vídeo

Publicado 25/01/2024 11:50

Rio - A participação do grupo Jeito Moleque no "Encontro", da TV Globo, nesta quinta-feira, está dando o que falar nas redes sociais. Tudo porque o vocalista Gui Albuquerque cantou o hit "I Want It That Way", dos Backstreet Boys, na versão pagode, mas errou a letra da canção e deixou a desejar na pronúncia do inglês. Os internautas, claro, não perdoaram e o vídeo do momento viralizou.

"Como que o Jeito Moleque se preza a cantar Backstreet Boys no Encontro sendo que mal sabe a letra em inglês, gente? Ai, senti uma vergonha alheia", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "O jeito moleque estragando a música dos Backstreet Boys ao vivo no Encontro... que mico", comentou outro. "No currículo: inglês intermediário. Realidade: vocalista do jeito moleque cantando Backstreet Boys", brincou uma terceira pessoa.

Na atração, Gui Albuquerque chegou a brincar sobre sua dificuldade com o inglês. "Esse é o inglês lá do Centro. Professor de inglês, por favor me atenda. Preciso de um professor de inglês. 'Please, teacher'. Vamos ficar um mês em uma turnê fora, pela Europa, Canadá e Estados Unidos. E nosso bloco dia 4, em São Paulo, vamos cantar de tudo. Vou tentar cantar Back Street Boys,", afirmou.

No Instagram Stories, o cantor tirou sarro da situação. "No currículo inglês fluente", brincou ele, que perguntou a Edson Celulari se o idioma era apenas um detalhe. "O inglês e qualquer outra língua é um detalhe perto do talento. Pra que ficar preocupado? Vai no truque", comentou o ator. "O ator se vira, do jeito que dá o ator vai", disse Gui, aos risos.

