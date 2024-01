Rayssa Bratillieri - Anthony Garcia

Publicado 28/01/2024 07:00 | Atualizado 28/01/2024 08:31

Rio - Natural de Apucarana, no Paraná, Rayssa Bratillieri, de 25 anos, veio morar no Rio aos 17 para investir na carreira de atriz. No ar em sua terceira novela, a jovem vive a Isis do remake de "Elas por Elas", na Globo, e interpreta uma ativista pela causa animal, conhecida pelas cenas de forte repercussão por conta dos conflitos com a sogra, interpretada por Isabel Teixeira, e pelo apoio ao namorado, vivido por Filipe Bragança, cujo personagem tem constantes crises de ansiedade.

O folhetim de Thereza Falcão e Alessandro Marson é a segunda releitura de que a artista participa, a primeira foi "Éramos Seis (2019 - 2020). Rayssa, então, entrega a que atribui esse interesse por recontar essas tramas.

"Primeiro que bons conflitos são universais. Eles se conectam com a verdade e se tornam atemporais. Assim como Shakespeare ou Dostoiévski, que até hoje são reensaiados, reescritos, refeitos e nunca será igual. Toda artista que pegar esse trabalho e colocar sua digital vai levar uma nova leitura para esses conflitos. É exatamente isso que está sendo feito na televisão, é como no teatro. Todos os artistas que fazem parte da reconstrução de um remake, sejam os autores, os diretores, os atores, interpretam pela sua própria lente e isso chega diferente pro espectador, que também vê o mundo do seu jeito", comenta.

"Outro ponto que ocorre é poder ressignificar algumas histórias contadas em outros momentos históricos nesse momento em que estamos vivendo. Isso nos permite rever valores, ética, conceitos e a própria transformação do mundo numa história que já é conhecida. Acho isso magnífico", completa.



Para interpretar Isis, Rayssa quase tentou o veganismo ao saber que a personagem teria este estilo de vida. "Estou vegetariana no momento. De todo modo, nada muda perante minha tentativa de ter mais responsabilidade com o que eu como e da minha admiração e respeito com quem consegue seguir esse estilo de vida com tanto afinco”.

Causa animal

Na trama, a personagem ajuda a mãe em uma clínica veterinária e também faz um trabalho de resgate de animais em situação de rua. Quando questionada sobre sua relação com a causa animal e como busca se envolver com o tema, Rayssa agradece por poder dar visibilidade a um "trabalho muito lindo".



"Muito legal ser parada na rua por amantes de animais se compadecendo com a minha primeira personagem que realmente leva isso como uma questão séria. A causa animal já era um assunto na minha vida, mas agora tem outra profundidade perante a consciência em relação à adoção, sobre produtos que testam em animais, castração”, ressalta.



Ainda neste mês, a atriz resgatou um gato filhote que foi achado na rua por uma amiga chamada Mônica, uma de suas maiores referências para fazer a personagem Isis, e que costuma a acompanhar nas gravações no abrigo de animais usado como cenário em "Elas por Elas".



"Estou com pouco tempo pra me aprofundar em alguma coisa que não acrescente pra minha personagem atual. Até comecei a faculdade de Filosofia, mas entendi que não conseguiria dar conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Desisti até a novela acabar. Quero duas coisas claras pro meu ano: ler grandes escritoras mulheres e me conectar mais com a espiritualidade. São essas coisas nas quais quero me aprofundar”, deseja.

Mudança para o Rio

Há oito anos no Rio, a atriz já diz se considerar carioca. No começo, Rayssa ainda "não sabia como o mundo de uma cidade grande funcionava, perdeu o senso de pertencimento e teve que reconquistá-lo sozinha", mas a artista garante que sempre esteve focada em suas prioridades e chegou à Cidade Maravilhosa após fazer um curso de teatro em São Paulo.



"Passou um tempo, arrumei minhas malas, peguei o endereço de uma companhia de teatro no Google e bati na porta pedindo trabalho. Estava com meus 17, 18 anos, alugando um quarto sozinha, podendo fazer qualquer besteira longe da minha família, mas eu estava todos os dias ensaiando peças de teatro, estudando, fazendo aula de canto, de dança, aos finais de semana, me apresentando, pensando como eu poderia ser melhor", relembra.



Nessa situação, Rayssa comenta que "nem a praia perdida no final de semana" a deixava triste. "A gente precisa abdicar de algumas coisas para construir a pessoa que a gente quer se tornar", justifica. Quando entrou no elenco de "Malhação", no mesmo ano em que se mudou para o Rio, sentiu que estava no lugar certo.



"Pensei: 'Ainda bem que eu vim pra cá'. Sinto que nasci para viver aqui. E aí você vai fazendo amigos e não se imaginando mais longe. Um mergulho antes de ir trabalhar ou um pôr do sol... Uma frase que sempre passa na minha cabeça nesses momentos é: 'Deve ser muito bom ser turista no Rio. Eu não posso esquecer de contemplar essa beleza'", conta.



Sustentabilidade



Além de atriz, Rayssa é engajada na pauta da sustentabilidade e tem um projeto de consciência socioambiental chamado "Comecei Por Mim". Criado em parceria com a sua irmã, Lohana, elas incentivam a adoção de pequenos hábitos diários com foco na redução do impacto causado por seres humanos no planeta. Vegetariana, Rayssa também tem uma forte conexão com a moda, área para a qual também conduz o foco da sustentabilidade, pensando a partir da lente do incentivo ao comércio local, às marcas e estilistas brasileiros e às peças de brechó.



A atriz explica que passou a se importar com essas pautas quando se questionava o motivo de estarem sendo tão discutidas. "Achava que tinham coisas urgentes para serem ditas, e existem! Se não for uma pauta urgente, daqui a pouco não estaremos aqui para conversarmos sobre outras coisas”, ressalta.



“Mas nossa sociedade e até as grandes empresas e nações ainda não se moveram o suficiente para perpetuar o que a gente tem de mais precioso, a nossa vida. Enquanto isso, eu acredito que a gente começa pela gente, fazendo o que pode ser feito, se ligando em colocar nosso dinheiro, voto, tempo e energia em pessoas e empresas que já estão pensando nisso”, incentiva.