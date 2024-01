Paul Anderson - Divulgação

31/01/2024

Rio - Paul Anderson estava sobre posse de crack em um bar de Londres, de acordo com o Daily Mail. O ator interpreta Arthur Shelby Jr. em " Peaky Blinders " e agora o filme que encerra a série corre risco de ser cancelado.

"Será muito difícil fazer um filme de Peaky Blinders sem um personagem tão importante, ao mesmo tempo em que será difícil tê-lo reprisando o papel como se nada tivesse acontecido", disse uma pessoa próxima à produção, em entrevista ao jornal britânico.

O longa entraria em produção no segundo semestre de 2024. Além da droga, Anderson admitiu ao tribunal também estar com anfetaminas de classe B, diazepam e pregabalina, além de um cachimbo usado para fumar o crack. Por conta do crime, ele precisou pagar em multa o equivalente a R$ 8, 4 mil.