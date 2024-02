Monica Iozzi participa do ’Na Piscina com Fê Paes Leme’ - Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 01/02/2024 09:26 | Atualizado 01/02/2024 09:35

Rio - Monica Iozzi, de 42 anos, participou do "Na Piscina com Fê Paes Leme", do GNT, na nesta quarta-feira, e falou sobre o problema de saúde que a deixou de fora da novela "Elas Por Elas", da TV Globo. A atriz interpretaria Natália, uma das protagonistas do folhetim. O papel ficou, então, com Mariana Santos.



"Eu não sou nada esotérica, sou bem cética, mas eu acho que, às vezes, nosso corpo fala 'para por aí. Esse caminho não está dando certo'. Eu nunca fui uma pessoa que prestou muita atenção na alimentação, por exemplo... Foram anos disso. Comecei a ficar doente aqui, ali. Aliás, antibiótico é um perigo, porque ele vai intoxicando seu corpo, vai parando de fazer efeito", explicou.

"Tive quadros em que minha flora intestinal ficou completamente desequilibrada. Eu parei de absorver nutrientes. Por mais que eu comesse, os nutrientes não eram absorvidos pelo meu corpo. Passava batido. O sistema imunológico foi lá embaixo, comecei a ter uma infecção atrás da outra e no começo de novela, nos 30 dias de preparação, fui parar três vezes no hospital", lembrou.

Monica lamentou o fato de não ter conseguido fazer a trama. "Uma novela muito legal, com sete protagonistas, eu cheguei a fazer preparação, a gente ficou superunidas... Pra mim foi um baque, mas eu entendi. Eu não estava nem diagnosticada na época. Não dá para você arriscar", concluiu a artista, que ressaltou que já está bem.

Desconforto em cenas de sexo

Na atração, a atriz também assumiu não se sente confortável em fazer cenas de sexo. "Um horror! Quando o sexo faz parte da história, quando o nu faz parte da história, não tem problema nenhum, mas isso não significa que você como intérprete vai se sentir super à vontade. Tem gente que se sente, eu não consigo", disse ela, que completou: "Por mais que a gente tenha uma equipe cuidadosa, que reduza o número de pessoas no set, que você esteja com um parceiro que te respeita, que exista uma ambientação pra tudo ficar mais natural, eu não lido bem. Acho constrangedor".