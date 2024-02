Penha (Taís Araujo), Rosário (Leandra Leal) e Cida (Isabelle Drummond) brilham como as Empreguetes -

Publicado 01/02/2024 13:17

Rio - Exibida originalmente em 2012, a novela "Cheias de Charme" será reexibida na TV Globo, no "Edição Especial", a partir de março. O folhetim de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira conta a história de três empregadas domésticas: Maria da Penha (Taís Araujo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond), que vão bombar como o trio: as Empreguetes.

A empregadas se conhecem por acaso na delegacia, ao passarem uma noite presas. Atrás das grades, lembram o dia ruim que tiveram e Rosário sugere que façam um pacto para somar forças e melhorar de vida: "Dia de empreguete, véspera de madame", ela diz, e todas topam. A vida delas será infernizada pela cantora Chayene (Cláudia Abreu), uma piauiense que conquistou o sucesso em todo o país, sacudindo multidões em shows. Atualmente, a artista vive uma fase ruim, o que mexe com seu ego inflado.

Para levantar a carreira, Chayene viverá um namoro com o cantor Fabian (Ricardo Tozzi), mas terá de enfrentar a concorrência forte com um novo trio de sucesso: as Empreguetes, que transforma as três marias, Penha, Rosário e Cida, em celebridades da noite para o dia, a partir do sucesso do clipe lançado na internet. Quem não se lembra do refrão do maior hit delas: "Levo vida de empreguete, eu pego às sete, fim de semana é salto alto e ver no que vai dar?"...

Sucesso absoluto

O êxito das Empreguetes ultrapassou a ficção e mostrou o poder de comunicação da internet. O clipe teve mais de 12 milhões de acessos quando publicado, antes de ir ao ar na novela. O movimento Empreguetes para Sempre foi criado na trama, e o site de fãs das cantoras começou a receber vídeos, mensagens e fotos de apoio para a volta do trio, tendo ultrapassado a marca de três milhões de visitas até meados de setembro de 2012. Foi criada também uma fan page da novela numa rede social. Para incentivar os internautas a homenagearem suas empregadas, foi realizado o concurso cultural A Minha Estrela do Lar, em que o participante poderia contar uma história engraçada, revelar manias ou falar de receitas imbatíveis feitas por suas domésticas. As melhores homenagens foram postadas no site oficial de ‘Cheias de Charme’.

As personagens também gravaram participações em programas da TV Globo. O 'Fantástico' criou uma campanha – A Empregada Mais Cheia de Charme do Brasil – em que empregadas domésticas de todo o país poderiam enviar um vídeo de até um minuto mostrando as suas aptidões artísticas. A mais criativa ganhou a oportunidade de fazer uma participação na novela.



'Cheias de Charme' recebeu diversos prêmios, como o de autores-revelação para Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Além da relação entre patroas e empregadas, a trama também mostrou os desafios das mulheres contemporâneas, que precisam conciliar trabalho e família.