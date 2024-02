Duda Santos na festa de lançamento da novela ’Renascer’ - Lucas Teixeira/TV Globo

Rio - A carioca Duda Santos começou o ano de 2024 em grande estilo: encarando sua primeira protagonista em uma novela das 21h, na TV Globo. Intérprete de Maria Santa na primeira fase de “Renascer”, do autor Bruno Luperi, a atriz encerrou sua participação na trama na última sexta-feira (02), com a morte de Santinha ao dar à luz João Pedro (Juan Paiva).

Aos 22 anos, Duda conta que a personagem já mudou a sua vida. “Maria Santa se entrega para os sentimentos e para ser atriz a gente tem que ter essa coragem. Eu acho que isso é a coisa que eu mais peguei dela. A gente fez essa novela com muito amor. Mudar a minha vida a Maria Santa já mudou, é uma personagem avassaladora, eu nunca mais vou ser a mesma Duda”, afirma aoa jovem atriz, que fez uma “maratona” de testes para conseguir o papel.“Foi uma maratona de testes. Uma maratona não, mas tivemos alguns testes para dar vida a Maria Santa e só eu e meu empresário sabíamos disso. Eu falei ‘não vou contar pra ninguém pra não criar expectativa’. É uma novela que todo mundo gosta muito, minha mãe é apaixonada, eu não vou falar nada pra ninguém porque se eu não passar… Não quero que ninguém fique triste”, relembra Duda.“Fiz um teste com meu par romântico, Humberto Carrão, e a gente já tinha mais ou menos uma noção de que talvez seríamos nós dois. Eu sabia o dia que seria a resposta do teste, então já acordei meio pilhada no dia. Minha irmã foi para a minha casa e ela não sabia muito bem (o que estava acontecendo) e eu esperando uma resposta. Quando eu recebi, eu só conseguia chorar. Eu fiquei nervosa, eu tremia, eu não sabia muito bem o que iria acontecer… Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, eu queria contar pra todo mundo, mas não podia também… Foi lindo, foi um presente que eu ganhei. Essa personagem é linda, é uma história linda de se contar e estou muito feliz e honrada”, comemora.“Renascer” é um remake da obra de Benedito Ruy Barbosa, exibida originalmente em 1993. Na primeira versão da novela, Santinha foi interpretada pela atriz Patrícia França. Questionada sobre a responsabilidade de trazer de volta às telas uma personagem que está no imaginário popular, Duda diz que tentou não focar muito nisso para que pudesse viver o papel da melhor forma possível.“Eu acho que existe uma responsabilidade como qualquer outro personagem, porque é um presente. Personagem é um presente que a gente ganha, que a gente tem que cuidar, que a gente não pode deixar quebrar. É uma coisa sensível de se fazer. Você está contando uma história, lidando com sentimentos, com o mais bonito que a gente tem, que é o que a gente tem por dentro. Então, tem a responsabilidade de cuidar de um presente, de esperar que as pessoas gostem, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A certeza é que a gente ama independente de qualquer coisa”, garante.Em sua preparação para viver Maria Santa, Duda Santos viajou com os colegas de elenco para a Bahia, onde se passa a trama. Uma das tradições locais que Duda mais gostou de conhecer foi o Bumba Meu Boi. Em “Renascer”, Maria Santa é filha do violento Venâncio (Fábio Lago), que é a “cabeça do boi” nas festas do Bumba.“O sul da Bahia é lindo. Essa cultura é muito bonita. Eu e Fabinho Lago fomos em Urucutuba. A gente foi para visitar e conhecer o Bumba. Eu não conhecia nada disso, foi uma cultura muito nova pra mim. É sempre muito lindo visitar outras culturas e conhecer outras coisas, coisas novas. Essa personagem é muito inserida nisso, ela gosta muito do Bumba, ela tem uma devoção pelo Bumba, o pai dela é a cabeça do boi, então foi muito bonito e ter o Fabinho ali comigo também foi muito bonito”, afirma.“Consegui ver a vassoura-de-bruxa (praga que dá no cacau e que tem forte representação na novela), a gente viu um pouco do cacau, consegui tomar o mel do cacau. Tomei uns drinques de mel de cacau que foram uma delícia. Foi lindo conhecer essa cultura, ver de pertinho tudo isso. É sempre bom visitar esses lugares. Eu conheci um monte de gente de lá. Fabinho é de lá. Foi um projeto muito lindo de fazer e foi uma cultura muito linda de conhecer”, completa.A imersão foi tanta e o ritmo de trabalho tão intenso que Duda ainda carrega um leve sotaque baiano ao falar da personagem. “O sotaque vem e vai. É difícil. Eu estou quase uma baiana. Ser baiana é mais legal (risos). É difícil porque eu fiquei mais tempo sendo Maria Santa do que sendo eu. A gente trabalha de segunda a sábado. A gente fica de 11h às 21h nos Estúdios Globo fazendo várias cenas, estudando várias cenas. A gente lê o texto já com sotaque e quando falam de Maria Santa já me vem o sotaque. Mas com o tempo o sotaque carioquês vai voltar”, brinca.Esta não é a primeira novela de Duda Santos. Ela também atuou em "Malhação - Toda a Forma de Amar" (2019) e em “Travessia” (2023). Antes de começar a carreira de atriz, Duda trabalhou como modelo e posava para as lojas da comunidade onde morava, em Vila da Penha, na Zona Norte do Rio. A artista confessa que não está muito acostumada com a exposição, mas garante que está de “coração aberto” para que o público a conheça melhor.“Eu não penso muito nisso, nessa exposição. É muito doido porque quando a gente para pra pensar que é muita gente vendo a gente, dá um nervosismo por dentro. Mas quando a gente está fazendo o projeto a gente não tem muita noção disso. É todo mundo muito ali, seus parceiros de elenco, você cria uma afinidade com cada um, uma relação com cada um… A equipe, todo mundo vira sua família… Então, você está muito protegido”, inicia.“Quando vai pro mundo, é muito diferente. A gente não sabe o que pode vir, são muitas pessoas pensando e não tem como todo mundo pensar a mesma coisa. Mas eu tentei me preparar de um jeito que eu entenda que nem todo mundo pensa igual e tudo bem cada um achar uma coisa”, continua.Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, Duda afirma ser discreta. “Eu sou um pouco discreta nas redes sociais. Eu não falo muito, não saio muito também, eu só vou pra samba… Mas eu estou disponível, eu falo com o coração aberto, eu quero realmente que as pessoas me conheçam e a gente crie essa afinidade, eu acho importante ter esse momento do público com a atriz. Não conheço esse mundo, estou conhecendo agora, estou chegando agora, espero que me recebam de coração aberto”, finaliza.