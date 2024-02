Anitta e Neguinho da Beija-Flor participam do Domingão com Huck - Beatriz Damy / TV Globo

Anitta e Neguinho da Beija-Flor participam do Domingão com HuckBeatriz Damy / TV Globo

Publicado 02/02/2024 17:03

Rio - Anitta, de 30 anos, participa do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo, e empolga a plateia com os sucessos mais recentes de sua carreira, em ritmo de samba, pop e funk. Na atração, a Poderosa ainda canta com Neguinho da Beija-Flor clássicos da folia, como "Aquarela do Brasil".

fotogaleria

Luciano Huck também recebe no programa Luigi, o eliminado da semana do "BBB 24". O ex-brother relembra a sua passagem pelo reality, os memes e melhores momentos, e bate um papo com Dona Déa, Lívia Andrade, a influenciadora Gabb e o humorista Diogo Defante. O ator Fábio Lago, que viveu o personagem Venâncio na primeira fase de "Renascer", também entra na conversa.