Daniel Rocha como Marcos em ’Luz’ - Divulgação / Netflix

Daniel Rocha como Marcos em ’Luz’Divulgação / Netflix

Publicado 06/02/2024 07:00

Rio - A série “Luz”, que estreia nesta quarta-feira (07) na Netflix, é a primeira produção infantojuvenil brasileira da plataforma de streaming e promete entreter não só os pequenos, mas toda a família. Com nomes como Daniel Rocha, Marcos Pasquim, Claudia Di Moura e Mel Lisboa no elenco, a série aborda assuntos como amizade, meio ambiente e ainda traz os holofotes para os povos originários.

fotogaleria

Na trama, Luz (Marianna Santos) é uma menina não-indígena que é raptada da maternidade logo após seu nascimento e escondida por Baltazar (Marcos Pasquim), capanga de seu avô, Carlos (Celso Frateschi), que queria acabar com a vida dela, na tribo kaingang. Nove anos depois, Carlos descobre que Baltazar poupou Luz e sai em busca da menina, que foge da tribo e se esconde em um orfanato de crianças ricas. Lá, ela fará novos amigos e tentará desvendar os mistérios de sua origem.“É uma série para toda a família. Ela tem pequenas histórias dentro dela que são mais complexas. Não é só para criança, todo mundo vai entender, todo mundo vai se identificar”, afirma Marcos Pasquim. “A série acima de tudo é sobre os povos originários, como eles precisam coexistir e viver numa sociedade mais igualitária, mais plural…”, completa Daniel Rocha, que vive o professor de Biologia Marcos.Claudia Di Moura, que interpreta a indígena Ga, ressalta a importância de se falar sobre os povos originários. “Eu estou muito fascinada com o fato de a Netflix assumir o compromisso de trazer a visibilidade para os povos originários. Trazer para a tela essa riqueza, essa cultura… Nós estamos falando dos kaingang, que é a terceira maior população indígena do nosso país, são mais de 35 mil indivíduos guardando e cuidando da natureza dentro de um universo quase que paralelo”, inicia a atriz.“Essa série fala de relações, de conflitos familiares. Ela fala de algo muito valoroso, que é a parentalidade. A comunidade indígena adota uma menina não-indígena, uma menina branca, invertendo a lógica colonialista de que nós, os povos originários, somos fracos, que não temos nada a oferecer porque somos vulneráveis. Não. A série mostra que nós somos um povo robusto, um povo de acolhimento, de magia, de sensibilidade, de força, além de muito amor. Mas também implacável quando o assunto é justiça. Por isso que ela é uma série para toda a família, tem grandes ensinamentos. Nós estamos falando de quem chegou primeiro, nós já estávamos aqui, nós somos esse povo originário que cuida, que somos guardiões… Eu falo somos porque eu sou indígena”, completa.Daniel Rocha conta que precisou deixar sua criança interior aflorar para viver o professor de Biologia Marcos. “O meu personagem foi todo construído em cima de uma criança interior. O Marcos tem a criança interior presente na vida dele. É uma série que vai conversar com várias gerações: a avó, o neto… As famílias vão ter um tempo de qualidade muito interessante”, garante o ator, que já havia trabalhado com crianças anteriormente, mas não com tanta interação como acontece em “Luz”.“Eu já tinha trabalhado com crianças, mas não tão presente com elas. É muito engraçado porque quando eu falo sobre essa série, eu sempre digo: ‘minhas duplas eram crianças’. Era eu e mini adultos muito talentosos. Eles eram melhores que muitos adultos veteranos. É assustador o que eles entregam, a complexidade que eles trazem para os personagens. Eles não são desse jeito na vida, eles fazem o personagem”, analisa Daniel. “Eu fiquei amigo de todos eles. Acho que eu sou o melhor amigo adulto deles”, completa, aos risos.“‘Luz’ escuta as angústias, os conflitos das crianças. É raro a gente achar isso, os adultos escutando as crianças. A gente está falando de coisas muito importantes e grandiosas, e tudo isso com o olhar de uma criança”, explica.Marcos Pasquim também é só elogios para os atores mirins. “Eu já trabalhei muito com criança. A maioria dos meus trabalhos no audiovisual foi com crianças e sempre gostei. A cada ano que passa, as crianças que chegam estão cada vez melhores, arrebentando mais. Nessa série, eu não tive tanto contato como o Daniel teve, ele contracena com todas as crianças, e eu contracenava mais com a Marianna Santos, que eu considero uma adulta que não cresceu ainda. Ela é um geniozinho. Amei trabalhar com ela, logo de primeira já vi que ela era uma sumidade”, diz Pasquim sobre a protagonista da trama.‘Luz’ estreia nesta quarta-feira com nomes como Alice Gattai, Biel Cano, Francisco Galvão, Kauezinho, Luísa Moribe, Mari Campolongo, Marianna Santos e Yasmin Berti no elenco infantil.