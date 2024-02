Ana Maria Braga lembra o aniversário de Tom Veiga - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/02/2024 10:40 | Atualizado 07/02/2024 12:03

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga não apresentou o "Mais Você" desta quarta-feira. Segundo a veterana de 74 anos, ela não acordou muito bem. "Oi, gente! Hoje não acordei muito bem e precisei ficar em casa. A 'dor de barriga' chega para todas uma hora. O dia vai ser de muita hidratação por aqui para amanhã estarmos juntos de novo. Bom dia", disse a apresentadora no Twitter.

Fabricio Battaglini e Tati Machado ficaram no comando do matinal e também foram os responsáveis por entrevistar Juninho, o eliminado desta terça-feira do "BBB 24". Anteriormente, nas ausências de Ana Maria, Talitha Morete era a apresentadora substituta ao lado de Fabrício. A participação de Tati no programa desta quarta foi elogiada nas redes sociais.



Oi, gente! Hoje não acordei muito bem e precisei ficar em casa.

A “dor de barriga” chega para todas uma hora.

O dia vai ser de muita hidratação por aqui para amanhã estarmos juntos de novo.

Bom dia — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) February 7, 2024

Acertaram demais com a Tati Machado no #maisvoce — Eloicaanavlis (@eloicaanavlis) February 7, 2024