Juninho participa do Mais VocêReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/02/2024 12:02 | Atualizado 07/02/2024 12:41

Rio - Juninho tomou café com Tati Machado e Fabricio Battaglini no Mais Você, da TV Globo, nesta quarta-feira, já que Ana Maria Braga se ausentou da atração devido a uma dor de barriga. No programa, o motoboy, que foi eliminado do "BBB 24", na noite desta terça, comentou a briga que protagonizou com Alane e Leidy. Tudo porque ele flertoucom a dançarina na última festa a deixou a sister incomodada, já que havia demonstrado interesse na trancista em situações anteriores.

"Não tinha conhecimento de que elas era tão próximas. Me vi dentro de uma situação de solteiro, estava em um flerte. Não acho que passei do ponto em momento nenhum. Quando me colocaram limites, eu aceitei os limites", explicou o brother, que ficou feliz com o discurso de Tadeu Schmidt.

"Tentaram levantar uma questão que, do meu ponto de vista, é pesada e não aconteceu. Muito voltada para uma questão de assédio mesmo. Entendi dessa forma. Eu fiquei muito feliz quando o Tadeu fez o discurso dele. Deixou claro que o programa tem a visão total do jogo, e caso tivesse acontecido isso nem teria paredão, porque eu provavelmente teria saído pela porta dos fundos da casa. Fui mal interpretado", comentou ele, que voltou a explicar o termo 'tocar', que usou durante a discussão com Alane e Leidy. "Quando eu era adolescente, tocar uma pessoa era sinônimo de desenrolar, desenvolver uma fala. Falava 'levei um toco', e vida que segue. Tentaram levar para um lado que não existia."

Defendeu Fernanda em festa

Juninho relembrou o momento em que abraçou Fernanda na última festa, após Alane, Beatriz e Deniziane provocarem a sister, que colocou o trio na 'Mira do Líder'. "Elas se uniram para oprimir a Fernanda, que até então, tem um pequeno grupo de pessoas com quem ela joga e já entendem que são os aliados dela. Eu me senti abraçado pela Fernanda e pela Pitel e foi a maneira que eu senti de retribuir. Quando alguém faz alguma coisa por mim, me sinto na obrigação de arrumar uma coisa de gratidão, de ter que arrumar um jeito de retribuir. Então, ali foi a forma que eu consegui mostrar para ela, 'ó, obrigada de ter me abraçado, no carinho que você me deu. Tá aqui a força que você precisa", disse ele, que não ficou chateado por não fazer parte do VIP da confeiteira. "Entendi como estratégia de jogo".

'Tem convicção no jogo dele'

O ex-BBB assistiu uma conversa sua com Davi sobre desperdício de comida na casa e comentou o que acha do motorista. "Vejo que o Davi tem convicção no jogo dele. Acho que ele vai incomodar muita gente por muito tempo, ele faz barulho mesmo, ele gosta de cantar algo, ele é assim, está tudo bem isso. Quando falei da comida... (...) Fui falar mais para tentar ajudar do que atrapalhar. Mas ele não entendeu dessa forma", explicou.

Juninho também falou sobre os esquecimentos do brother. "Não sei se ele tem esse problema de memória... (...) Pode ser uma estratégia de jogo, ele deixa todo mundo perdido no jogo, segue deixando todo mundo confuso. (...) Ele está conseguindo ir distante. Fora esse ponto, obviamente ele tem a força dele, a perseverança dele. Ele ficou colado no Big Fone, bato palmas para ele. (...) Está de parabéns em relação a isso".

'Tentei jogar sozinho'



Motoboy disse que não pertencia ao grupo de Fernanda, Pitel e Rodriguinho. "Vi que eu era uma peça que era útil... Me enxergo com uma pessoa que foi forte ali na casa e as pessoas ficaram tentando de uma forma me chamar pra elas, mas à medida que eu já tinha colocado a meta desse que eu ia tentar trabalhar um pouco sozinho, eu fui seguindo. E aí isso ficou muito evidente quando o próprio Rodriguinho soltou, que o grupo era ele que era ele, Fernanda e Pitel.. Acho que eu viajei, na minha cabeça, que a gente tinha um grupo, e eles demoraram a verbalizar isso, deixar claro, pra mim", disparou.

Ele também revelou que chegou a pensar que estava no grupo errado. "Pensei, sim. Nos últimos dias dei uma refletida sobre isso. Só que não queria sair daquele quarto, estava à vontade ali".

MC Bin Laden na final

Durante a atração, Juninho participou de uma dinâmica e disse que gostaria que Beatriz saísse da casa. Ele confirmou que a relação entre os dois não estava boa. "Não estava mesmo, não". O motoboy também acredita que Rodriguinho deixa o reality. "A gente lá dentro, tem uma visão do jogo. Mesmo lá dentro, não achava que ele fosse levar esse jogo pra final, que ganhe o 'BBB'". Já segundo o ex-BBB, MC Bin Laden tem chances de chegar à final do "BBB 24". "Não sei se ele ganha o jogo, mas ele vai estar na final".

