Publicado 08/02/2024 11:47 | Atualizado 08/02/2024 12:21

Rio - A personagem Buba, interpretada por Gabriela Medeiros, entrou na novela "Renascer" no episódio desta quarta-feira. Em entrevista ao DIA durante a festa de lançamento do folhetim, Gabriela contou como aconteceu sua escalação para o papel, que na primeira versão foi de Maria Luisa Mendonça. Na trama, Buba é uma mulher transexual que se envolve com José Venâncio (Rodrigo Simas), filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

"A oportunidade surgiu através dos produtores da Globo: Lauro Macedo e Marcela Bérgamo, que é uma pessoa que eu admiro e amo muito de paixão. Foi um teste muito rigoroso. Foram três self-tapes, depois a gente passou por um processo de preparação para poder fazer um teste final e acabou dando tudo certo. Fiquei muito ansiosa, muito nervosa, mas deu tudo certo", comemorou.

A atriz assistiu a primeira versão da novela, mas não se baseou no original para criar Buba. "A minha preparação em relação a Buba... Cheguei sim a assistir a primeira versão, mas não tentei embasar meu estudo na primeira versão. A Buba nasceu da minha escrita, dos meus poemas, meus desenhos... Então ela é muito sensível, delicada e traz uma doçura que eu acho que todo mundo vai se apaixonar por ela", garantiu.

Questionada se está preparada para a repercussão, Gabriela espera apenas que o público receba a personagem com afeto. "Eu não sei se me sinto preparada, eu acho que a gente não está preparada pra nada, mas eu sinto que algo muito bom está para acontecer, sabe? E eu espero que o público receba essa personagem com amor, carinho e afeto", afirmou.

"Eu acho que a principal repercussão vai ser a representatividade. É um lugar muito importante pra uma mulher como eu estar numa novela das 21h, com uma história tão potente e acho que isso pra mim é o que vale mais: o legado que eu estou deixando", finalizou.