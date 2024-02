Rodrigo Simas vive José Venâncio em Renascer - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 15/02/2024 07:00

Rio - Aos 32 anos, o ator Rodrigo Simas vive um dos personagens mais maduros de sua carreira na novela "Renascer", de Bruno Luperi, adaptação do original de Benedito Ruy Barbosa exibido em 1993, na TV Globo. José Venâncio é um dos quatro filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira). O publicitário é casado com Eliana (Sophie Charlotte), com quem tem um casamento conturbado.

"Essa é uma novela muito importante na vida de tanta gente, uma história sobre relações, família... Fico muito honrado e muito feliz de estar fazendo parte desse remake. José Venâncio é talvez o personagem mais maduro que eu esteja fazendo, com muitas complexidades no sentido de relações, família, relacionamento de homem/mulher, casamento. É um desafio", diz o ator em entrevista ao DIA.

Rodrigo sente que está entrando em uma nova fase de sua vida profissional. "Estou em um momento de transição mesmo do menino para um homem, no sentido de amadurecimento cênico, artístico. O monólogo que eu fiz ('Prazer, Hamlet') é um divisor de águas como artista e como ser humano. Eu me sinto numa nova fase da minha vida como ator e está só começando", dispara.

Em "Renascer", José Venâncio acaba se apaixonando por Buba (Gabriela Medeiros), que é uma mulher trans. Rodrigo reforça a importância de abordar assuntos como transexualidade a fim de naturalizá-los. "É um outro momento. Eu acho que 30 anos atrás (quando a versão original da novela foi ao ar) era dito de uma forma completamente diferente. Hoje se fala mais sobre. É um tema muito legítimo e eu acho que a gente está fazendo com muita dignidade, muita verdade. Acho que tem que naturalizar e não ser uma grande questão. A partir do momento que não é uma grande questão, passa a ser normal. E é normal", analisa o artista, que é só elogios para suas companheiras de elenco, Gabriela Medeiros e Sophie Charlotte.

"Somos todos os seres humanos, somos todos pessoas que existem. É uma grande vitória a gente estar falando sobre isso, tendo esse relacionamento que tem muitas profundidades e eu fico muito honrado de estar fazendo com a Gabriela. Ela é uma atriz maravilhosa, mais nova do que eu, mas eu fico muito honrado de estar ao lado dela, construindo essa história junto, nesse triângulo com a Sophie. É uma grande honra", garante.

Versão original

Rodrigo revela que assistiu a apenas dois capítulos da primeira versão de "Renascer". O ator escolheu não conferir a trama original na íntegra. "Eu só assisti a dois capítulos da primeira versão. Foi uma escolha minha. Acho que eu fui um pouco influenciado por 'As Aventuras de José e Durval', que o nosso diretor falou pra gente não conhecer eles (Chitãozinho e Xororó) pessoalmente antes do processo. A gente só conheceu Chitão e Xororó no final, nas últimas semanas das gravações e isso foi bom pra liberdade poética, artística... Então eu também não quis ser influenciado pela primeira versão de 'Renascer'. Quis me distanciar, mas eu imagino que seja uma novela maravilhosa pelo grande sucesso que ela foi", afirma.

Desfecho trágico

Na primeira versão, José Venâncio (Taumaturgo Ferreira) tem um final trágico. Rodrigo conta como está se preparando para a possível morte de seu personagem. "Eu estou construindo o José Venâncio a partir desse momento (morte), pra mim é a trajetória dele. Não é uma questão. 'Renascer' é um remake, mas é uma obra aberta também. Eu não sei, não tenho uma expectativa (sobre a morte de José Venâncio). Estou vivendo um dia de cada vez", afirma.

"A gente recebeu muitos capítulos antes de começar (a gravar) e foi uma coisa que eu decidi não olhar para as futuras cenas e começar a focar no início pra ir acompanhando aos poucos. Quando eu comecei a ler os capítulos futuros, me confundiu um pouco na história porque eu tinha que pensar no antes. Então uma coisa de cada vez, ainda tem muita coisa pra gravar e está tudo certo", completa.



Filhos

Um dos motivos pelos quais o casamento de José Venâncio e Eliana começa a desandar é o fato de a personagem de Sophie Charlotte não querer ser mãe. Na vida pessoal, Rodrigo Simas conta que ele e a namorada, a atriz Agatha Moreira, também não pensam em filhos no momento.

"Eu penso, eu penso em não ter", brinca o ator ao ser questionado se pensa no assunto. "Eu digo, nesse momento, não é algo que passa pela minha cabeça. E com a Agatha também... Ela tem o mesmo pensamento. Então a gente não sente essa pressão. Acompanho meus irmãos, que têm filhos, amigos meus que têm filhos, e é uma responsabilidade muito grande. Nesse momento a gente escolhe não ter e não pensar sobre", finaliza.