Tony Goes - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 11:55 | Atualizado 15/02/2024 12:37

Rio - O jornalista carioca e colunista Tony Goes faleceu nesta quinta-feira (15), aos 63 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. Ele era um dos nomes mais importantes da cobertura de televisão e cinema no Brasil, tendo escrito para a "Folha de S. Paulo" por mais de 20 anos.

Com uma escrita ácida e perspicaz, Goes analisava os bastidores da indústria do entretenimento. Era um defensor ferrenho da qualidade da televisão e do cinema brasileiros, e não hesitava em criticar o que considerava medíocre ou oportunista.

Além de seu trabalho como colunista, Tony também era roteirista e já foi responsável pelo "Video Show", como exemplo. De acordo com a "Folha de S. Paulo", o jornalista estava exercendo seu ofício no hospital. Ele planejava tirar férias neste mês e deixou o companheiro, com quem era casado há mais de 30 anos, além de parentes e amigos.

Não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento do jornalista.