Enrique Diaz e Duda Santos - Paulo Barros / TV Globo

Publicado 15/02/2024 14:37

Rio - Enrique Diaz e Duda Santos marcam presença no "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (18), e se juntam Dona Déa, Lívia Andrade, Gabb e Diogo Defante no quadro "Acredite em Quem Quiser". Além de tentarem descobrir os mentirosos por trás de histórias curiosas, os atores conversam com Luciano Huck sobre o coronel Firmino e Santinha, personagens que fizeram sucesso em "Renascer".

Na atração, o apresentador também recebe a dupla Matheus & Kauan, que participa do "Quem Vem Pra Cantar?". No quadro, os convidados se preparam para apresentar um dueto com uma pessoa misteriosa. Luciano dá algumas dicas, mas tudo o que se sabe é que quem está por trás do telão é extremamente importante em suas vidas.

Já no "The Wall" quem joga são as amigas Rosa e Valcléia, da ONG Fundação Amazônia Sustentável (FAS), de Manaus (AM).