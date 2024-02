Sophie Charlotte na festa de lançamento de ’Renascer’ - Fabio Rocha/TV Globo

Publicado 18/02/2024 07:00 | Atualizado 18/02/2024 07:29

Rio - Sophie Charlotte está de volta às telinhas como a sedutora Eliana, da novela "Renascer", na Globo. A atriz protagonizou o fenômeno "Todas as Flores" no streaming, em 2022, mas o último folhetim do qual ela participou na TV aberta foi "Babilônia", de março de 2015, há quase nove anos.

Em "Renascer", Eliana é uma mulher sofisticada, que abriu mão da carreira de modelo para viver com o marido, José Venâncio (Rodrigo Simas), no Rio de Janeiro. Enquanto o sonho de Venâncio é dar um neto para seu pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira), Eliana não tem a menor vocação para ser mãe. Quando o marido se apaixona por Buba (Gabriela Medeiros), ela não aceita a separação amigavelmente.

"Eu quero ter a possibilidade de fazer grandes personagens, bons personagens, e eu tenho tido esse privilégio, essa honra, essa alegria. Esse convite para participar de 'Renascer', quando chegou, foi um sim absoluto. Ainda mais recebendo essa personagem que foi interpretada pela Patrícia Pillar, que eu respeito, que eu amo", diz Sophie Charlotte ao DIA, fazendo referência à primeira versão da trama, exibida em 1993, em que a personagem Eliana foi vivida por Patrícia Pillar.

Nos capítulos que ainda estão por vir, Eliana vai se mostrar um grande empecilho para o romance de José Venâncio e Buba. Ainda assim, Sophie rejeita o rótulo de vilã e acredita que o público é quem vai poder julgar se ela deve ou não receber essa classificação. "Ela não é uma mocinha, ela está ali do lado difícil da trama, vamos dizer assim. Ela não é fácil, mas tem sido fascinante. O Bruno (Luperi, autor) está resgatando, recontando, homenageando uma história que é do avô dele, que tem uma importância imensa. Tem uma abertura muito grande, uma troca imensa e pra mim essa criação quando é coletiva é muito mais interessante, muito mais rica. Eu já gravei alguns capítulos, mas ainda tem muita história pra correr, então nesse sentido eu conto com a resposta realmente do público nas redes sociais pra gente entender a história que a gente está contando, se está chegando a mensagem", afirma a atriz, que explica melhor as motivações de sua personagem.

"A Eliana é uma mulher que começa essa trama muito apaixonada pelo marido e logo percebe que ele está envolvido, que ele se apaixonou, que ele está vivendo outra história. E aí essa mulher, que está lidando com emoções e sentimentos não tão leves… É a partir daí que traços da personalidade dela vão aparecendo, se desenrolando. Mas não é uma personagem que eu já queria definir 100% que é isso ou aquilo, porque tem muita história pra correr ainda, eu ainda nem cheguei na fazenda, mas eu vou chegar lá", dispara, aos risos, citando a fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira), onde se passa a maior parte da novela.

Maternidade

Uma das questões envolvendo Eliana em "Renascer" é a maternidade. A personagem de Sophie Charlotte não quer ser mãe. "Eu acho que hoje é importante a gente ter personagens que também digam isso. Isso (não querer ser mãe) não pode transformar uma mulher em uma vilã. E não vai. Eu acho que outras atitudes podem fazer com que a gente entenda que ela não é a Maria Santa (Duda Santos), mas é uma personagem muito humana, muito intensa. São essas as cores da personagem agora no começo da história", afirma Sophie.

Sensualidade e cenas quentes

Na primeira versão da trama, Eliana (Patrícia Pillar) tinha cenas pra lá de quentes com Damião (Jackson Antunes). No remake, Sophie vai contracenar com Xamã. "Eu ainda não comecei a gravar a fazenda, mas a Eliana é uma mulher que tem um poder, tem todo um pensamento. É uma mulher poderosa, é uma mulher bem sensual", afirma Sophie.

"Já existe uma expectativa para esse encontro (da Eliana e do Damião), que na primeira versão foi o encontro do Jackson Antunes com a Patrícia Pillar. Dessa vez vai ser com o Xamã. Ainda não gravei com ele, a gente ainda não começou esse processo, mas eu estou na expectativa da minha chegada na fazenda, e entender o que vai acontecer com essa mulher que está vindo desse conflito, dessa crise (no casamento com José Venâncio). Quando ela chegar na fazenda, eu acho que a própria natureza vai transformar muito a Eliana", completa.

Buba

Sophie reforça a importância e o cuidado com que a história de sua rival, Buba (Gabriela Medeiros), uma mulher trans, está sendo contada. "Todos nós da equipe estamos engajados na responsabilidade de contar a história da Buba da melhor forma possível. Eu estou muito feliz que a história da Buba é uma história de amor, é um encontro, é uma paixão dela com o José Venâncio, e a gente precisa de histórias de amor, a gente precisa mostrar pro Brasil... A gente precisa transformar e eu acredito que a contação de histórias abre esse imaginário também através do afeto, através do amor. A Gabriela está fazendo um trabalho incrível, belíssimo. Rodrigo também. Tem sido uma jornada muito linda", diz.

Estudiosa, Sophie revela que se aprofundou na questão da identidade de gênero antes de começar a novela. "Todos nós precisamos o tempo todo nos atualizar. O mundo mudou. Tem gente que quer impor um mundo que já passou nos momentos de hoje. Não tem como. A gente precisa abrir os braços pra todo mundo poder encontrar a sua felicidade, a sua segurança, o seu trabalho. É mais um viés que precisa ser entendido. Em 'Todas as Flores' a gente também tinha uma preocupação muito grande em contar a história da Maíra (personagem com deficiência visual) e foi de muito crescimento pessoal e entendimento", completa.

Renascimento

Depois de quase nove anos sem fazer novelas para a TV aberta — mas trabalhando mais do que nunca no cinema e no streaming —, Sophie encara o folhetim de Bruno Luperi como um "renascimento". "Para mim, estar em 'Renascer' tem sido um recomeço. A sensação de recomeçar, estrear uma novela aberta para o público ajudar a construir essa história — de uma certa forma — conosco... Tem sido um recomeço porque a minha última novela que estreou em um canal aberto tem oito anos, foi 'Babilônia', então é um renascimento nesse sentido. Eu faço o que eu amo, tenho esse privilégio".