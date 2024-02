Juliana Paiva interpreta Electra em ’Família é Tudo’ - fotos Manoella Mello / TV Globo

Publicado 17/02/2024 06:00 | Atualizado 17/02/2024 07:14

Rio - Após brilhar em "Salve-se Quem Puder", Juliana Paiva retorna às novelas em "Família é Tudo", com estreia prevista para março na TV Globo. No folhetim de Daniel Ortiz, a atriz interpretará Electra, uma mulher determinada, justa e pé no chão. A personagem será vítima de uma armadilha e vai parar na cadeia após ser acusada de tentar matar o ex-namorado, Luca Baggio (Jayme Matarazzo).

Beneficiada pela liberdade condicional, ela deixa a prisão depois de cinco anos enquanto a avó, Frida (Arlete Salles) está viajando em um cruzeiro. Criada como filha por Nanda (Ana Carbatti), mãe de Plutão (Isacque Lopes), já que sua mãe biológica morreu quando ainda era criança, Electra se ressente porque somente a irmã mais velha, Vênus (Nathalia Dill), acreditou nela quando o crime aconteceu. Como se não bastasse, ela ainda descobrirá que sua melhor amiga, Jéssica (Rafa Kalimann), namora seu ex.

"Electra é uma personagem muito forte, vítima de uma emboscada, que colocou tudo o que ela conhecia em xeque. Ela está em busca de justiça, de retomada de um tempo perdido, do que foi tirado dela. Está em busca de resgatar sua família, seu amor. Mas apesar do que aconteceu, não se vitimiza. Ela tem força suficiente para lutar contra tudo e todos e dar a volta por cima e também vai em busca da união para essa família desagregada. Para mim todos os irmãos querem esse reencontro verdadeiro, mas aí a gente tem toda a trajetória da novela para ver como isso vai se dar", comenta Juliana Paiva.

A atriz também revela quais são seus pontos em comum com a personagem. "Meu ponto de encontro com ela é essa luta por justiça. Sempre fui muito incomodada, muito tocada por qualquer ponto de injustiça, preconceito. Eu sempre fui muito questionadora e aprendi, com os meus pais, que com educação a gente pode falar tudo. Especialmente num caráter de coisas boas, ou seja, para que a partir daquilo acontecesse uma transmutação de coisas positivas. Então nisso, tenho muito em comum com Electra. No ponto de empatia me aproximo bastante da personagem", avalia.

No elenco de uma novela que aborda as relações familiares, Juliana conta como é sua relação com a família. "Família, para mim, é tudo mesmo, é a nossa base, o nosso porto seguro, a nossa raiz, o nosso legado, os nossos valores. Graças a Deus eu tive a sorte de ter pais muito parceiros, presentes, e na minha casa nunca teve tabu para absolutamente nada. Eles sempre respeitaram também a minha individualidade. Eu, sendo ser humano, independentemente de uma criação, mas, ao mesmo tempo, me passando todos os valores necessários para que eu pudesse ser uma pessoa do bem e conviver com os tipos mais diversos de pessoas e situações que eu viria a encontrar na minha vida", diz ela, que se orgulha da criação que recebeu.

"Tenho muito carinho e orgulho da criação que eu recebi dos meus pais. Hoje, com 30 anos, já vislumbro a minha família, e cada vez mais vejo que não é fácil educar. Não é simplesmente colocar o ser humano no mundo. Sempre tive gratidão e isso se estende aos meus avós, aos meus primos. Eu sou filha única, mas também nunca tive essa carência de irmãos, porque tinha uma família toda muito próxima de primos, amigos. As memórias mais marcantes são do Natal, a família toda reunida e as brincadeiras, de a gente se reunir para os jogos de tabuleiro, após a ceia. Momentos hilários com mímica. Família é tudo mesmo e isso é um dos guias da minha vida", declara.