Jacutinga se despede de RenascerEstevam Avellar / TV Globo

Publicado 16/02/2024 11:19

Rio - Depois de pensar nos rumos de sua vida, Jacutinga (Juliana Paes) fechará a casa das damas e se despedirá de "Renascer", em cenas previstas para irem ao ar nesta sexta-feira, na TV Globo. A decisão dela deixará Norberto (Matheus Nachtergaele) desnorteado.

A verdade é que Jacutinga nunca superou os acontecimentos do passado e a tristeza com a morte de Maria Santa (Duda Santos) após dar à luz João Pedro (Juan Paiva). No fundo, ela sempre se sentiu culpada por não ter conseguido salvar a vida de Santinha. Anos depois, após a chegada de Mariana (Theresa Fonseca) à sua casa, e o anúncio do casamento da neta de Belarmino (Antonio Calloni) com José Inocêncio (Marcos Palmeira), Jacutinga sente que encerrou seu ciclo.



Sem aviso prévio, ela faz as malas e se prepara para fechar a Casa das Damas de vez. Envolvida por suas lembranças do passado, Jacutinga se emociona ao relembrar do casamento de Santinha e José Inocêncio (Humberto Carrão) no quintal de sua casa e deixa Norberto (Matheus Nachtergaele) desnorteado com o anúncio de sua despedida. O dono da venda ainda tenta convencê-la a desistir da ideia, mas Jacutinga está segura de sua decisão. Os dois dançam juntos pela última vez e Norberto perde o chão com a partida da amada. A notícia também pega todos de surpresa.