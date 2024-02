Regina Volpato - Reprodução/Divulgação

20/02/2024

"Olha, eu gosto de mudança. Eu não tenho medo de mudança. Porque desde muito nova, eu entendi que cada vez que a gente mudava era como se fosse uma nova fase, porque a lição anterior tinha sido aprendida, sabe? Eu tinha isso meio que como intuição", pontuou. Rio - Regina Volpato está em festa. Perto de completar 56 anos, a apresentadora vai comandar o "Chega Mais" ao lado de Michelle Barros, nova revista eletrônica matinal do SBT com 4h de duração para bater de frente com a concorrência. Com estreia prevista para o próximo dia 11, ela detalhou aoo retorno à emissora, garantiu que trará novidades ao formato e festejou a atual fase — Regina vem bombando nas redes sociais em interações "sinceronas" com fãs e seguidores."Olha, eu gosto de mudança. Eu não tenho medo de mudança. Porque desde muito nova, eu entendi que cada vez que a gente mudava era como se fosse uma nova fase, porque a lição anterior tinha sido aprendida, sabe? Eu tinha isso meio que como intuição", pontuou.





"Voltar para o SBT [...] é a primeira vez que eu estou indo para um trabalho sem ter que fazer teste, sem ter que provar que eu sou capaz de aprender a fazer. É a primeira vez que alguém falou 'vem para cá para fazer isso. Você quer?'. Me convidaram para fazer parte de um time, numa emissora que desperta em mim muita gratidão", afirmou.



Regina ressaltou a mudança na sua vida profissional e pessoal na primeira passagem na emissora e o quanto o convite para voltar foi especial. "É voltar para casa, é motivo de alegria. Eu estou muito animada, muito feliz e não tenho dúvidas de que a gente vai fazer um bom trabalho".



E o que o público pode esperar da estreia? Nas palavras dela, dedicação total e o "DNA do SBT". "Eu sou muito exigente comigo, então o público pode esperar de mim o máximo para agradar quem está em casa. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu gosto da diversidade, eu gosto da mistura, eu gosto do conjunto e tendo a emissora postando nesse viés, eu acho que tem tudo para dar muito certo e tem tudo para ser o diferencial desse programa", apontou.



"Estou com vários projetos, tenho o podcast (O Amor na Influência), tenho as minhas redes sociais, tenho o programa do SBT que está para estrear, então é muita coisa legal para fazer, muita coisa legal. E assim, para mim, não há nada mais fácil do que fazer o meu trabalho. É prazeroso", disse.



A mulher atrás dos holofotes



Desde 2023, Regina mostrou uma nova faceta - se tornou influenciadora digital -, ao manter um diálogo aberto com os internautas, respondendo e concedendo conselhos amorosos e sobre sexualidade. "Eu sempre entendo como um aprendizado. Acho o máximo. É uma troca. As pessoas querem saber como eu sou como mulher, como pessoa. E eu também quero saber como as pessoas são. Eu acho que é por isso que gera curiosidade, porque é um interesse mútuo", opinou.



A apresentadora também refletiu sobre a criação de um perfil na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans. "Até hoje me surpreendo com as coisas da minha vida que viram notícia. De verdade. Cada vez que eu coloco uma



Sobre a idade, Regina não dá bola para o etarismo e considera estar no auge. "Se alguém teve a intenção de diminuir por conta da minha idade, não conseguiu. Eu estou muito encantada com o colorido que a vida tem, ou pelo menos o colorido que eu estou enxergando agora na vida. Está ao máximo. E foi construção de uma vida. Estou com saúde, estou realizada na minha profissão, estou com muitas ideias. Me acho bonita para caramba, de verdade, estou muito feliz com o que eu vejo. O padrão é muito questionado, eu nem sei se existe mais esse padrão porque se existe eu me libertei. Então, eu não me ocupo disso".



"Sempre que me perguntam qual a melhor fase da sua vida, eu falo agora, porque é de verdade, é o que eu acredito. Me sinto muito realizada, sinto que a vida sempre foi muito generosa comigo e tem sido mais. Agora, eu faço o que eu quero", conclui.