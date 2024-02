Cena de Jacutinga (Juliana Paes) e Norberto (Matheus Nachtergaele) emociona os internautas - Reprodução de vídeo / TV Globo

Cena de Jacutinga (Juliana Paes) e Norberto (Matheus Nachtergaele) emociona os internautasReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/02/2024 10:55

Rio - Jacutinga (Juliana Paes) deixou Norberto (Matheus Nachtergaele) arrasado com o anúncio de sua despedida, em "Renascer", da TV Globo, na última sexta-feira. Em uma cena emocionante, os personagens dançaram pela última vez juntos no bordel vazio, ao som de "Eu Vou Tirar Você Desse Lugar", de Odair José, e comoveram os telespectadores e internautas.

"Não existe dinheiro nenhum no mundo que pague, nada vai apagar todo o amor que você deu pra mim", disse Jacutinga, levando Noberto às lágrimas. "Se você for embora, você me mata", comentou o dono da venda. "Se você morrer, como a gente vai ter nossa última dança? Dança comigo?", pediu a cafetina. Os dois, então, deram um beijinho, choraram, sorriram e trocaram carinhos e olhares enquanto dançavam.

A cena repercutiu no X, antigo Twitter. "Essa cena foi de uma sensibilidade muito grande, parabéns a todos os envolvidos!", disse um internauta. "Eu chorei de me acabar com meu companheiro em casa. A cena mostra a passagem do tempo, a despedida entre vidas que sempre se amaram, mais por algum motivo não vivenciaram. E não poderia ser com atores diferentes. Uma pérola na dramaturgia", comentou outro. "Essa cena da Jacutinga dançando com o Norberto foi a coisa mais linda do mundo. A melhor cena que essa segunda fase nos deu. Estou chorando. Vou morrer de saudades da diva", afirmou uma terceira pessoa.

