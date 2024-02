A atriz Irene Ravache em 'Sol de Verão' - TV Globo / Nelson Di Rago

Publicado 26/02/2024 06:00 | Atualizado 26/02/2024 07:02

Rio - Boa notícia para os amantes dos clássicos da dramaturgia brasileira. A novela “Sol de Verão” acaba de entrar no catálogo do Globoplay. Exibida originalmente em 1982, a obra de Manoel Carlos, dirigida por Roberto Talma, Jorge Fernando e Guel Arraes, retorna à plataforma digital, com oito capítulos recuperados do acervo da Globo. Há, também, um um episódio especial.



Estrela da produção, a atriz Irene Ravache, de 79 anos, guarda nas lembranças dos 60 anos de carreira os momentos especiais da novela, que ficou marcada pela perda de Jardel Filho. O ator morreu, vítima de infarto, pouco antes do fim das gravações.

“Eu estava residindo em São Paulo e retornei para a TV Globo para fazer essa novela de tamanho sucesso, com um elenco primoroso. Foi tudo muito bem, até o momento em que a novela foi tragicamente marcada pela morte do seu ator principal, que era o Jardel Filho”, comenta a atriz, reforçando a importância do colega: “Jardel foi um dos maiores atores do Brasil. Para se ter uma ideia, até hoje, quando as pessoas conversam comigo, perguntam dele, tal a força da sua interpretação.”



A trama conta a história de Rachel, interpretada por Ravache, que, infeliz no casamento, decide se separar do empresário Virgílio (Cécil Thiré). Disposta a transformar sua vida, ela e a filha Clara (Débora Bloch), deixam Petrópolis e passam a morar com a mãe, Laura (Beatriz Segall), no Rio. Ali, Rachel se apaixona por Heitor (Jardel Filho), dono de uma oficina mecânica, que mora em um sobrado antigo com a irmã Irene (Beatriz Lyra).



“A Rachel representa aquela mulher que não está feliz com a sua situação de casamento, na década de 80, com dificuldades para se separar. Mas vai atrás e enfrenta essa batalha”, relembra a atriz.



Mudanças nos planos



O falecimento de Jardel Filho causou grande comoção nacional, levando a direção da emissora a encomendar uma pesquisa junto ao público para avaliar a continuidade da produção. Com o aval dos telespectadores, a trama seguiu, porém escrita por Lauro César Muniz. O autor Manoel Carlos, que, muito amigo do ator, alegou que não conseguiria concluir a tarefa. Com a assessoria de Gianfrancesco Guarnieri, que também estava no elenco, Muniz escreveu os 17 capítulos finais da novela.



Com as mudanças, o destino da personagem de Ravache também foi alterado: Rachel, que vivia uma paixão por Heitor, passou a ser cortejada por Virgílio e pelo professor Horácio (Paulo Figueiredo).



Curiosidade

Apesar de ter características de uma protagonista escrita por Maneco, como a força de uma heroína, a atriz ressalta uma curiosidade da sua personagem em “Sol de Verão”. “Talvez eu seja uma das poucas personagens do Manoel Carlos que não teve o nome de Helena”, destaca.



Segundo o autor, inicialmente a personagem se chamaria Helena, mas acabou mudando por achar que o nome se encaixava melhor com a personagem de Isabel Ribeiro.



O resgate da novela faz parte do projeto "Fragmentos", lançado em janeiro deste ano pelo Globoplay. O objetivo é recuperar novelas das décadas de 1970 e 1980 que possuem de dois a 20 capítulos preservados em seu acervo. O catálogo conta também com os clássicos “O Rebu”, de 1974, “Estúpido Cupido”, de 1976, e “Chega Mais”, que estreou em 1980.