Olivia Araujo comove a web com cena de Maria NavalhaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 22/02/2024 07:51

Rio - Olivia Araujo protagonizou uma cena pra lá de emocionante em "Fuzuê", da TV Globo, nesta quarta-feira. Na sequência, sua personagem Maria Navalha (Olivia Araujo), que enfrenta um câncer, decidiu raspar a cabeça devido a queda dos fios. Para isso, contou com a ajuda de Soraya (Heslaine Vieira), Rejane (Walkiria Ribeiro) e da filha, Luna (Giovana Cordeiro). O momento comoveu a web e vários famosos elogiaram o talento da atriz.

fotogaleria

No Instagram, Olivia revelou que essa foi uma das cenas mais difíceis da carreira. "Sem dúvida, essas cenas que fiz foram as mais difíceis. Foi um turbilhão de pensamentos, emoções e sensações. Como já vivi isso na minha família, sei que é um momento delicado e com todo o respeito e carinho, dedico todo o meu afeto a quem passou ou está passando pelo tratamento, aos familiares e amigos", afirmou, em uma publicação feita no Instagram.

Nos comentários, famosos elogiaram a atuação de Olivia. "Você é braba demais. Parabéns Oli", disse Douglas Silva. "Você é muito maravilhosa! Parabéns pelo lindo trabalho", escreveu Cris Vianna. "Ah, que cena ! Que momento", comentou Isabel Fillardis. "Você é gigante Olivia! Muito amor e admiração por você", declarou Heslaine Vieira. "Que lindo, amiga", afirmou Tatiana Tiburcio.

Os internautas também elogiaram a cena. "Cena linda", elogiou um usuário do X, antigo Twitter. "Essa cena foi tão delicada, tão linda. Giovana, Heslaine e Olívia Araújo perfeitas", opinou outro. "Olivia Araujo mais linda ainda careca. Sou muito fã", comentou uma terceira pessoa.

Confira:

QUE CENÃO, MEUS AMIGOS! Eu não tô chorando, vocês que estão #Fuzuê pic.twitter.com/TEAv9PHMvX — TV Globo (@tvglobo) February 21, 2024

Olivia Araujo mais linda ainda careca. Sou muito fã #Fuzuê pic.twitter.com/1yNQaLpY8b — BBBabi (@babi) February 21, 2024

A sensibilidade dessa cena… a atuação delas!!!! A música… Emocionante demais! Olívia Araújo, Giovana Cordeiro, Heslaine Vieira e Walkiria Ribeiro, eu amo vcs #Fuzue pic.twitter.com/iSBXyyDgqk — bru secco (@worldsecco) February 21, 2024