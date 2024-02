Thiago Martins, Isacque Lopes, Ramille, Juliana Paiva e Nathalia Dill se encontram na festa de Família É Tudo - Globo / Leo Rosário

Publicado 23/02/2024 10:00 | Atualizado 23/02/2024 13:04

Rio - O elenco de ‘Família é Tudo’ se reuniu na quinta-feira (22) no evento de lançamento da próxima novela das sete, que tem estreia programada para o dia 4 de março. Estiveram na festa nos estúdios Globo as estrelas da história, como Nathalia Dill, Juliana Paiva, Rafa Kalimann, Thiago Martins, Arlete Salles e Raphael Logam, além do autor Daniel Ortiz e o diretor Fred Mayrink.

Substituta de "Fuzuê", "Família é Tudo" gira em torno da avó, Frida Mancini, interpretada por Arlete Salles, que sonha em reunir seus cinco netos distantes um do outro. Dada como morta após o desaparecimento em um cruzeiro durante as comemorações do seu aniversário, Frida surpreende a todos com um testamento que impõe uma condição aos netos: morarem juntos e trabalharem para reconstruir o local que marcou o início da gravadora da família. Com a ameaça de perder a herança para um sobrinho ambicioso e sua mãe, irmã gêmea de Frida, os netos têm um ano para provar seu valor e garantir a unidade familiar.Para Daniel Ortiz, que escreveu outras novelas como "Salve-se Quem Puder" e "Haja Coração", a trama vai pautar os conflitos familiares e a importância de ter a família reunida."A gente veio de duas eleições polarizadas e que afastou famílias. Com relações tão debilitadas, o desafio agora é mostrar a importância de estarem reunidos", explica o autor, que prefere se afastar dos comentários nas redes sociais enquanto a novela está no ar. "Não leio nada, nem crítica, se não você não trabalha".Parceiro de Ortiz em outras produções, o diretor artístico de ‘Família é Tudo', Fred Mayrink, elogia a troca com o autor."O Daniel é um profissional gigantesco. Há um respeito muito grande que vai amadurecendo essa parceria. Eu defendo muito a escrita dele", comenta.Segundo Mayrink, um dos maiores desafios da novela é o desafio humano, que requer uma entrega sincera do elenco, e como a emoção chegará ao público."É uma novela feita para a família. Muito leve, mas com uma história interessante, de relações humanas, com um construção de resgate e de afetos. Família é tudo!", brinca o diretor.