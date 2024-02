Regina Casé - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2024 08:44 | Atualizado 24/02/2024 08:49

Rio - Regina Casé será homenageada no 'Domingão com Huck', neste domingo (25). A atriz, que completa 70 anos, reviverá os principais momentos da sua vida e carreira no quadro 'Linha do Tempo' do programa de Luciano Huck.

O programa também contará com a participação de Larissa Manoela, Maisa e Deniziane, eliminada da semana do “BBB 24”.