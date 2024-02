As Frenéticas cantam o sucesso - Globo / Divulgação

Publicado 24/02/2024 11:17 | Atualizado 24/02/2024 11:19

Rio - O programa "Altas Horas" vai homenagear cantores e compositores que fizeram sucesso na década de 1970. Entre os convidados do programa deste sábado (24), estão Adriana, As Frenéticas, Ednardo, Hyldon, Lilian Knapp, Lady Zu, Lô Borges, Márcio Greyck, Peninha, Perla Paraguaia, Silvio Brito e Tony Tornado.



A atração comandada por Serginho Groisman vai relembrar canções que marcaram o período e até hoje repercutem pelo país. As Frenéticas, por exemplo, vão apresentar "Dancing Days", um dos maiores hits da época. Já Adriana virá com a romântica "O que me importa" e Tony Tornado solta a voz no clássico "BR-3".

Vale lembrar que este não é o programa que celebra décadas de sucesso. Em janeiro, o "Altas Horas" recebeu artistas que fizeram sucesso nos anos 1980, como Leo Jaime, Marina Lima, Biafra, Claudio Zoli e Ritchie.