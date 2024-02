Cissa Guimarães no estúdio do programa "Sem Censura" - Tânia Rego / Agência Brasil

Cissa Guimarães no estúdio do programa "Sem Censura"Tânia Rego / Agência Brasil

Publicado 24/02/2024 13:37 | Atualizado 24/02/2024 13:40

Rio - Está chegando a hora! Estreia, nesta segunda-feira (26), o novo "Sem Censura", na TV Brasil. Clássico da televisão brasileira, o programa volta às telinhas sob o comando da atriz e apresentadora Cissa Guimarães e com a participação de Claudia Raia, Luciana Barreto, Miguel Falabella e Xande de Pilares.



Repaginado, o "Sem Censura" será exibido no canal de segunda a sexta, a partir das 16h, com novos quadros, entrevistas, debates e música. No entanto, foi mantido o formato com a já conhecida bancada redonda tendo a apresentadora ao centro.



Um dos programas mais icônicos da televisão, o "Sem Censura" estreou em 1985, com Tetê Muniz como apresentadora, mas ficou marcado com a Leda Nagle na bancada, no período de 1996 a 2016.