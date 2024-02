Xamã fica pelado em Renascer e internautas vão à loucura - Reprodução

Xamã fica pelado em Renascer e internautas vão à loucuraReprodução

Publicado 27/02/2024 22:42

Rio - No ar em "Renascer", da TV Globo, Xamã apareceu pelado no capítulo desta terça-feira (27) da novela e os internautas foram à loucura com a cena. O nome do artista, que interpreta Damião na trama, chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

fotogaleria

"Simplesmente a bunda do Xamã na minha televisão", comentou uma pessoa. "Xamã completamente pelado às 21h para toda a família brasileira ver. Esse é o tweet", disse outra. "Queimei minha língua, Xamã além de bom ator também é gostoso", brincou uma tuiteira.

No episódio em questão, Damião (Xamã) pula em um rio sem roupa, com o bumbum à mostra. Ao ver a cena, Ritinha (Mel Muzzillo) reage: "Valha, meu Deus. O que que é isso, Damião? Pelo amor de Deus, homem! Se vista antes que alguém lhe veja".