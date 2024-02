Pedro Neschling participa do Encontro - Reprodução de vídeo / TV Globo

Pedro Neschling participa do EncontroReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/02/2024 15:29

Rio - Pedro Neschling falou sobre seu retorno às novelas após dez anos durante a participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta quarta-feira (28). Na atração, o ator, que interpreta Eriberto, melhor amigo de José Venâncio (Rodrigo Simas), em "Renascer", foi surpreendido com um recado da mãe, Lucélia Santos e não escondeu a emoção.

"Eu tô muito feliz com a tua volta às novelas, com a tua participação em Renascer, e queria te desejar muito sucesso, muito sucesso, porque você merece. Você é um cara incrível, além de sua mãe, sou sua fã, admiradora de verdade da tua personalidade, do teu jeito de ser e de toda a cabeça boa que você tem. Muito sucesso para você, Pedro, muito", disse Lucélia em um vídeo exibido do programa. "Eu tô muito feliz com a tua volta às novelas, com a tua participação em Renascer, e queria te desejar muito sucesso, muito sucesso, porque você merece. Você é um cara incrível, além de sua mãe, sou sua fã, admiradora de verdade da tua personalidade, do teu jeito de ser e de toda a cabeça boa que você tem. Muito sucesso para você, Pedro, muito", disse Lucélia em um vídeo exibido do programa.

Pedro não poupou elogios a mãe. "Minha mãe é incrível, cara. Minha mãe é uma referência, acho que, não só pra mim, pra todos nós, né? É uma pessoa de um caráter, de uma personalidade, que para mim serve de espelho e de norte. Eu tenho a sorte de ser filho e de ter esse convívio íntimo, carinhoso. Sempre foi uma mãe muito afetuosa, muito preocupada, muito atenta, que nunca me deixou faltar nada em nenhuma esfera. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada nesse sentido. Mas além disso, tem essa pessoa brilhante, essa cidadã brilhante. Enfim, posso ficar aqui mais duas horas falando bem da minha mãe, que vai ser pouco".

No programa, Pedro disse que aceitou o convite para interpretar Eriberto, em "Renascer", logo de cara. "É um marco da nossa teledramaturgia. Uma das grandes novelas que a gente já fe. Fiquei felicíssimo (com o convite). Não poderia ter sido um momento melhor", disse. Vale lembrar que o personagem não existiu na versão original da novela, exibida em 1993. Com isso, o ator teve liberdade criativa para construí-lo. "No meu caso, é liberdade total. Não tenho uma referência do que aconteceu".

Não se pode negar que as duas versões de #Renascer são fora de série! #Encontro pic.twitter.com/mu0mwxbaBf — TV Globo (@tvglobo) February 28, 2024